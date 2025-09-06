C'est reparti ! Dans quelques heures, le championnat d'Arkema Première Ligue va faire son retour. Pour cette occasion, l'ASSE va faire son premier déplacement sur la pelouse du FC Nantes. Avant cette affiche comptant pour la première journée, Sébastien Joseph affiche des attentes élevées. Invaincues en préparation, les Vertes devront faire preuve de maîtrise face à un adversaire solide et ambitieux.

Cinq matchs de préparation, zéro défaite : sur le papier, l’ASSE féminine a rempli ses objectifs estivaux. Mais Sébastien Joseph reste exigeant : « On doit avoir beaucoup plus de maîtrise dans le jeu », soulignait-il après le dernier nul contre Montpellier (1-1). Un match frustrant pour le coach, malgré une égalisation bien construite par Sofie Hornemann sur un service parfait de Laura Hermann.

Le bilan est encourageant (3 nuls, 2 victoires), mais les erreurs techniques observées face à Montpellier agacent : « On a commis trop d’erreurs techniques sur des ballons simples… On s’est beaucoup compliqué la vie. » L’objectif est clair : hausser le niveau d’exigence pour être prêtes face à Nantes.

Nantes : un adversaire ambitieux et bien rodé

Les Canaries abordent cette rencontre avec un effectif complet, homogène et confiant. Depuis début août, elles ont enchaîné les bonnes performances :

Victoire 5-0 contre Toulouse,

Succès 6-1 face à Saint-Malo,

Victoire 3-0 contre Le Mans,

Victoire 8-4 contre Le Havre (3*45 minutes de jeu)

Seul accroc : un nul 1-1 contre Dijon.

Malgré une préparation solide, l'entraîneur nantais Nicolas Chabot n’était pas totalement satisfait à l’approche du dernier test face au Havre (le 30 août dernier) : « J’attendais un peu plus de qualité... Certaines joueuses ont compris qu’elles ne débuteraient pas contre Le Havre, donc elles n’ont pas donné le maximum. » Ce dernier match de prépa disputé en trois tiers-temps visait à affiner les choix pour samedi : « Depuis le début de la préparation, j’ai l’impression qu’il y a peu de différence entre la titulaire et la remplaçante sur chaque poste au niveau de la qualité. On sait que ça peut être une force sur le long de la saison. » Mais, le large succès Nantais à sans doute fait plaisir au coach des canaris, même si quatre buts ont été encaissait.

Un duel ouvert pour lancer la saison

Le FC Nantes semble prêt physiquement et collectivement pour lancer ce championnat. Côté ASSE, si le contenu n’a pas toujours été convaincant, la solidité défensive est au rendez-vous. Reste à convertir cette stabilité en performance offensive.

Sébastien Joseph mise sur l’intégration progressive de nouvelles recrues et la montée en puissance du collectif : « Il y a une confiance à remettre en place... Dans le jeu, on est encore loin de ce qu’on doit produire mais ça reste correct pour une reprise. »

Le rendez-vous est fixé : samedi 6 septembre à 17h. Un choc entre deux formations ambitieuses, prêtes à se mesurer pour bien lancer leur saison. L’ASSE devra se montrer réaliste et disciplinée pour répondre aux attentes de son coach… exigeant.