Depuis le rachat du club par Kilmer Sports Ventures, l'équipe féminine de l'ASSE bénéficie d'une nouvelle impulsion. Le mercato 2025 en est l'illustration la plus concrète. Après une saison 2024-2025 marqué par un maintien acquis de justesse, le club semble bien décider à lancer son projet pour la saison qui arrive. Analyse d'un mercato stratégique et ambitieux !

« Une nouvelle page de la riche et prestigieuse histoire de l’ASSE s’ouvre aujourd’hui. Kilmer Sports souhaite développer l’ASSE avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage, et se concentrer sur la croissance future du club, y compris dans les équipes premières, masculine et féminine ». C'est ce qu'annonçait le groupe canadien le 3 juin 2024 dans le communiqué publié sur le site officiel de l'AS Saint-Etienne. Quelques jours plus tard, Ivan Gazidis, président du club, confirmait dans Le Progrès : « A l’ASSE, c’est un des points sur lequel on souhaite progresser. On y mettra les moyens. »

Des choix forts pour une nouvelle ère à l'ASSE

Ces intentions ne sont pas restées lettre morte. Sauvée in extremis la saison passée en Arkema Première Ligue, la section féminine de l’ASSE a clairement changé de cap. Un nouvel entraîneur, Sébastien Joseph, ex-DFCO et technicien aguerri de la D1, a été nommé. C'est d'ailleurs toute l'ambition porté autour de la section féminine qui l'a convaincu. Lors de son arrivée, il évoquait. « Je rejoins aujourd’hui un grand club qui veut faire plus qu'exister dans ce championnat d'Arkema Première Ligue. Mon staff et moi allons tout faire pour répondre à l’ambition de nos dirigeants qui ont des objectifs élevés. Servir un projet ambitieux dans lequel la section féminine est considérée et où il y a un vrai respect du professionnalisme, c’est exactement ce que je recherchais. »

le nouveau coach des Vertes arrive avec un adjoint. Il sera accompagné de Tom Bouvier. Les deux hommes ont déjà collaboré par le passé sous les couleurs de Soyaux. Marc-Antoine Brihat (coach de la seconde partie de saison dernière) a pris d'autres fonctions. Ce dernier sera Responsable Formation de la section féminine et Educateur du groupe féminin U19.

Mais surtout, l’ASSE féminine a lancé une véritable stratégie de recrutement à dimension internationale. À l’heure où nous écrivons ces lignes, sept recrues ont déjà été officialisées. Plusieurs départs ont également été actés. parmi eux, celui de joueuses arrivées seulement un an plus tôt, comme Fiona Bogi parti en Seconde Ligue à Toulouse. Cette dernière était pourtant une des cadres de l’équipe. Le message est clair : le club veut franchir un palier. Solène Champagnac, capitaine de l'AS Saint-Etienne a aussi quitté le Forez pour rejoindre le même club que sa coéquipière. Un nouvel effectif est en pleine construction.

Un recrutement tourné vers l'Europe et l'Atlantique

Là où les marchés français ou francophones étaient jusqu'alors prédominants, le club stéphanois a cette fois posé ses jalons bien au-delà. En recrutant des joueuses venues de Belgique, de Serbie, de Trinité-et-Tobago. Mais aussi, du Danemark et des États-Unis, l’ASSE s’ouvre à une autre dimension.

Derrière cette mue, un outil stratégique : la data ? Depuis leur arrivée à l'ASSE, les principaux décisionnaires ont mis en place une méthodologie poussée. Chaque joueur ciblé fait l’objet d’une analyse poussée (statistiques, projections salariales, comparaisons à poste égal). Cette approche a permis de créer un dossier personnalisé présenté aux joueurs et à leur entourage. Avec le mercato réalisé cet été, cette méthode pourrait aussi bien être utilisée pour l'effectif féminin. C'est en tout cas une possibilité bien crédible.

Des talents jeunes, polyvalents et internationaux

Les sept recrues estivales actuelles témoignent d’une volonté claire. Ppréparer l’avenir avec des profils jeunes, déjà expérimentés et adaptables aux exigences de la D1.

Voici un tour d’horizon des nouvelles têtes stéphanoises :

✪ Alice Pinguet (22 ans, gardienne, France U23) : Formée au PSG, passée par Le Havre, Issy et Dijon, elle compte 7 matches d’Arkema Première Ligue en 2024 (sous les ordres de Sébastien Joseph)

(22 ans, gardienne, France U23) : Formée au PSG, passée par Le Havre, Issy et Dijon, elle compte 7 matches d’Arkema Première Ligue en 2024 (sous les ordres de Sébastien Joseph) ✪ Sofie Hornemann (23 ans, attaquante, Danemark U23) : Buteuse au Brøndby IF, passée par HB Køge et KoldingQ, 10 buts et expérience en Ligue des Champions.

(23 ans, attaquante, Danemark U23) : Buteuse au Brøndby IF, passée par HB Køge et KoldingQ, 10 buts et expérience en Ligue des Champions. ✪ Welma Fon (23 ans, ailière, Belgique A) : 107 matches au Standard de Liège, 5 sélections chez les Red Flames.

(23 ans, ailière, Belgique A) : 107 matches au Standard de Liège, 5 sélections chez les Red Flames. ✪ Rachel Corboz (29 ans, milieu, USA/France) : Ancienne capitaine de Reims, 118 matchs de D1. Passée par Georgetown (USA), équilibre entre expérience et rigueur.

(29 ans, milieu, USA/France) : Ancienne capitaine de Reims, 118 matchs de D1. Passée par Georgetown (USA), équilibre entre expérience et rigueur. ✪ Laura Hermann (22 ans, milieu, Danemark U23) : Formée à Brøndby, déjà 5 saisons en élite danoise et de l'expérience acquise au sein de l'équipe U23.

(22 ans, milieu, Danemark U23) : Formée à Brøndby, déjà 5 saisons en élite danoise et de l'expérience acquise au sein de l'équipe U23. ✪ Aleksandra Gajić (18 ans, défenseure, Serbie U19/A) : Internationales jeunes et A, 15 buts en 19 matchs avec le FK TSC. Révélation serbe.

(18 ans, défenseure, Serbie U19/A) : Internationales jeunes et A, 15 buts en 19 matchs avec le FK TSC. Révélation serbe. ✪ Kédie Johnson (24 ans, défenseure, Trinité-et-Tobago A) : Passée par le LOSC, 18 matchs en D2 en 2024.

Une stratégie claire à l'ASSE : jeunesse, potentiel, projection

Ce mercato illustre une nouvelle philosophie. Les recrues sont, pour la majorité, âgées de moins de 25 ans, avec une expérience acquise dans leurs pays respectifs ou en universités américaines. Cette stratégie vise un double objectif : développer le potentiel sportif tout en valorisant les joueuses sur le marché.

L’utilisation de la data permet d’évaluer les performances de manière objective, mais aussi d’ajuster les propositions contractuelles en fonction d’indicateurs avancés. Le recrutement ne se base plus seulement sur l'intuition ou les réseaux, mais sur des faits et des comparatifs chiffrés. Un virage moderne.

Des ambitions déclarées, une cohérence affichée

Sous l’impulsion de Sébastien Joseph, le groupe professionnel féminin est reparti à l'entraînement avec sept semaines de préparation et cinq matches amicaux avant la reprise de l’Arkema Première Ligue début septembre. Le club entend capitaliser sur l’énergie du renouveau, et pourrait proposer un jeu plus ambitieux. Lors de son arrivée sur le banc du club, Sébastien Joseph indiquait : « J’ai un projet de jeu basé sur les attaques rapides et les transitions. Au-delà de ça, je souhaite avoir des joueuses extrêmement rigoureuses et investies dans le projet. »

Les profils recrutés montrent une volonté de faire progresser l’équipe sur le plan technique, mais aussi d’injecter de la compétition à tous les postes. La mixité des cultures footballistiques est une richesse que le staff compte exploiter pleinement.

La saison 2025-2026 s’annonce comme celle du renouveau, avec des bases solides, une stratégie assumée et un discours clair. L’ASSE féminine change de dimension, et c'est désormais visible sur tous les terrains. Cela devra maintenant se confirmer en Arkema Première Ligue. Rendez-vous le 06 septembre prochain contre le FC Nantes. En attendant, le mercato devrait continuer de s'agiter du côté de l'ASSE.