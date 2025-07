Selon nos informations, 2 joueurs ont quitté prématurément le stage de l'ASSE à Aix-les-Bains pour s'entraîner avec la réserve. Une mise à disposition du groupe réserve qui en dit long sur leur avenir dans le Forez.

Ce lundi, deux absents notables ont marqué le stage de préparation de l’AS Saint-Étienne à Aix-les-Bains. Lamine Fomba et Yvann Maçon, pourtant initialement convoqués avec le groupe professionnel, ont quitté le rassemblement et réintégré le centre sportif de l’Étrat plus tôt que prévu. Un départ précipité qui n’est pas anodin : les deux joueurs s’entraînent désormais avec le groupe réserve encadré par Sylvain Gibert et Romain Hamouma.

Cette décision, validée par Eirik Horneland, traduit clairement un changement de statut pour les deux joueurs. Le nouvel entraîneur des Verts, qui façonne activement son effectif à l’approche de la reprise, ne compte visiblement plus sur eux pour la saison 2025-2026.

Une mise à l’écart aux allures de départ annoncé

En Ligue 2 comme ailleurs, un tel déclassement n’est jamais anodin. Depuis le début de la semaine, Fomba et Maçon alimentent naturellement les rumeurs de départs.

Selon L’Équipe, Yvann Maçon serait dans le viseur du Servette de Genève, actuel troisième du championnat suisse. Le club helvète souhaite renforcer son flanc droit et verrait en Maçon un profil polyvalent et expérimenté, capable de relever un nouveau défi à l’étranger. Une destination qui pourrait séduire le joueur, en quête de stabilité après une saison mouvementée.

De son côté, Lamine Fomba n’est pas en reste. D’après Foot Mercato, l’ancien milieu de Nîmes serait également courtisé par le Servette, qui aurait coché son nom pour renforcer l’entrejeu. Un double intérêt helvétique qui pourrait faciliter les négociations dans les prochains jours.

Horneland tranche : Fomba et Maçon hors des plans de l'ASSE

Il n’y a désormais plus de doute possible : Eirik Horneland a tranché, et ni Maçon ni Fomba ne figurent dans ses plans pour la saison à venir.

Cette situation rappelle une constante dans le projet d’Horneland : la volonté de s’appuyer sur un groupe soudé, discipliné et 100 % investi. En écartant deux joueurs expérimentés dès le mois de juillet, le technicien norvégien envoie un message fort à son vestiaire… et à la direction sportive, qui devra désormais trouver une porte de sortie à ces éléments indésirables.

Cette décision est purement sportive et non comportemental, le club veut atteindre ses objectifs cette saison et les décisions s'enchainent pour arriver à permettre au club de retrouver l'élite du football français.