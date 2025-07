L’ASSE féminine enregistre une recrue d’expérience avec l’arrivée d’Héloïse Mansuy. À 28 ans, la défenseure rejoint le Forez en provenance du Havre. Formée à Nancy et passée par Clairefontaine, elle compte 169 matchs en D1 Arkema et 34 sélections en Équipe de France jeunes. Championne d’Europe U19 en 2016, finaliste du Mondial U20, elle a évolué à Metz, Lille, Guingamp et Le Havre. Capable de jouer dans l’axe ou à droite, Mansuy apportera solidité, expérience et leadership au groupe de Sébastien Joseph. Elle portera le numéro 17 et entend contribuer pleinement aux ambitions du club stéphanois cette saison.