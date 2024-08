Voilà un peu plus de deux mois que la vente de l’ASSE a été officialisée et que le club du Forez est passé sous pavillon canadien. Les nouveaux dirigeants emmenés par Ivan Gazidis ont pris leurs quartiers à l’Étrat et ont directement mis en place la fameuse « data » pour mener à bien le recrutement estival. Mais concrètement, qu’est-ce que c’est ? Comment cela fonctionne-t-il ?

Cette question, Peuple Vert y a répondu grâce à ses informations exclusives, dans le Sainté Night Club, par l’intermédiaire de la présence de Clément. Retranscription.

Clément, de Peuple-vert.fr : Pour schématiser, il y a Fahmy et Rosenfeld, qu’on n’a quasiment pas entendu depuis le rachat et qui sont présents au quotidien à l’ASSE. Et en réalité, c’est eux les boss. Alors, il y a évidemment Ivan Gazidis qui est le président, mais qui est très, très peu présent sur place. Et les hommes de main de Gazidis, c’est Fahmy et Rosenfeld. Ils ne veulent pas prendre la lumière, on ne les voit pas sur les photos. C’est Perrin qui fait toutes les photos avec le coach pour les signatures. Mais en réalité, dans les faits, c’est bien eux qui gèrent le mercato et qui sont les plus gros décisionnaires.

Pour l’instant, ils sont à fond sur le Mercato. C’est une volonté de leur part de s’occuper de quasiment aucun autre dossier que le Mercato. Et à partir de septembre, ils se mettront sur d’autres sujets parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de choses qui ont cloché ces dernières saisons au club.

En ce qui concerne la data, c’est donc de l’analyse de données, de chiffres. C’est évidemment utilisé pour le recrutement. L’utilisation classique, c’est ce qu’on avait par exemple vu avec Toulouse. Tu as une base de données, tu recherches tel profil, tu affines les différentes stats, etc. et tu tombes sur une liste de joueurs ou alors tu cherches un joueur précis, tu regardes ses chiffres, tu vois si c’est positif ou pas. Donc il y a évidemment de ça qui est utile pour le mercato, mais ça va beaucoup plus loin.

On parle de gens, Fahmy et Rosenfeld, qui sont pour le coup, au niveau de la data c’est des vrais professionnels et ça va plus loin que simplement de l’observation et un affinage via les chiffres. C’est-à-dire que par exemple sur une négociation classique, le prix maximum qu’ils peuvent mettre sur un transfert, il est défini via les datas du joueur. Une offre salariale qui va être faite, elle est définie via les datas. Ils vont dire aux joueurs, tu as tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, donc tu mérites de gagner tel salaire, avec telle prime, etc.

Et d’ailleurs, à chaque fois qu’il y a un joueur qui est visé, il y a une présentation de ce qu’ils appellent le dossier data qui est fait, un beau dossier avec plein de chiffres, des stats très avancées qu’on ne soupçonne même pas et où du coup ils expliquent tout aux joueurs, ils font des comparaisons avec d’autres joueurs.

À partir de là, t’as quand même beaucoup d’entourages de joueurs quand t’as ces présentations-là qui sont assez conquis. Ça fait son effet. Maintenant, ça ne permet pas de boucler tous les dossiers et t’as une réalité financière qui est là aussi. Mais en tout cas, les méthodes de travail sont celles-ci. Et même pour les joueurs qui sont actuellement à l’ASSE, ils ont tous un indice data. Tous leurs chiffres ont été analysés, etc.