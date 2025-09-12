Contrainte d'être éloignée de nouveau des terrains, Lisa Martinez s’est exprimée avec émotion sur les réseaux sociaux. Malgré la douleur et les doutes, la défenseure de l'ASSE refuse d’abandonner sa passion.

Arrivée à l’ASSE en juin 2024, Lisa Martinez portait les espoirs d’un renouveau dans la défense stéphanoise. Après des expériences marquantes à Montpellier, Metz, Soyaux et les Glasgow Rangers, où elle avait notamment soulevé la Coupe de la Ligue écossaise, Lisa semblait enfin pouvoir écrire une nouvelle page, en Vert. Mais le sort s’acharne.

Touchée à nouveau, Lisa a annoncé qu’elle devait s’éloigner des terrains. Dans un communiqué paru ce jeudi, l'ASSE annonce : "Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Lisa Martinez a été opérée avec succès cette semaine. La défenseure stéphanoise sera malheureusement éloignée des terrains pendant plusieurs mois." Une nouvelle difficile pour la joueuse, mais aussi pour tous ceux qui ont suivi son retour courageux cet été. Sur Instagram, la défenseure centrale a livré un témoignage bouleversant sur instagram, que nous relayons ici.

Aujourd'hui, je fais face à un défi que je n’aurais jamais imaginé...

Je fais face à un défi que je n’aurais jamais imaginé. Après une nouvelle blessure, les voix autour de moi se multiplient, me conseillant d’abandonner, d’arrêter ce sport, de laisser tomber ce qui a toujours été pour moi mon essentiel, ma passion : le football. Et s’ils avaient raison ?

Et si je n’étais pas faite pour ça ?

Et si toutes les belles choses avaient une fin ?

Mais je sais au fond de moi que c'est un grand NON !

On me dit d'arrêter, de laisser tomber. Mais qui sont-ils pour décider de mon propre avenir ?

Les blessures sont douloureuses, mais elles ne m'ont jamais définie. Chaque défi que je rencontre, ne doit pas me priver de ma passion, de mon bonheur, de cet espace sacré où je me sens pleinement vivante. Je suis plus forte que toutes ces voix qui me disent d'abandonner.

Le football comme moteur de résilience pour la défenseure de l'ASSE

Dois-je vraiment écouter ceux qui doutent de moi, qui me voient comme un échec ?

NON ! Je refuse de céder à toute cette pression.

Ces personnes ne comprennent pas ce que le football représente pour moi.

Elles ne peuvent pas ressentir ce vide immense que je ressens quand je suis éloignée du terrain.

Ce n'est pas juste un jeu pour moi, c'est une partie intégrante de mon être.

Abandonner mes rêves parce que la route est semée d'embûches ? NON !

Chaque obstacle me renforce, chaque douleur me rappelle pourquoi je me bats aujourd’hui.

Ceux qui me conseillent d'arrêter pensent agir avec sagesse mais vous ne connaissez pas mon histoire, mes luttes, mes sacrifices.

Chaque parcours est unique et je suis déterminée à suivre le mien peu importe les difficultés sur mon chemin.

"Je suis Lisa, et je ne suis pas prête à dire adieu"

J'avance tête baissée, les larmes aux yeux mais personne ne pourra jamais m’enlever mon rêve.

Chaque jour, je me bats, je me relève, même lorsque la douleur est présente.

Je refuse de laisser d'autres personnes décider de MON propre avenir.

Je suis Lisa, et je ne suis pas prête à dire adieu à MA passion.

Je m'y accrocherai jusqu'à la dernière ficelle, s'il le faut !!!

Je vous promets, on me reverra bientôt sur les terrains, en pleine forme et encore plus motivée que jamais.

"Mon cœur bat pour ce sport"

Aujourd'hui, je fais le choix de croire en MOI, en mes rêves, en cette passion qui me rend tout simplement heureuse.

Je continuerai à me battre, peu importe les obstacles même s’ils sont nombreux.

Parce que j’aime ce sport plus que tout au monde, et rien ni personne ne pourra jamais me l'enlever.

Mon cœur bat pour ce sport et je suis prête à tout pour le garder vivant.

Lisa

Il est des messages qui frappent en plein cœur. Celui de Lisa Martinez est de ceux-là. Blessée, mais debout. Fragilisée, mais lucide. Ce cri du cœur rappelle que le football n’est pas qu’un sport, c’est une passion, une bataille quotidienne, un combat pour exister. On espère maintenant que le destin finira par lui laisser un peu de répit… et que les supporters de l’ASSE auront très bientôt le plaisir de la revoir fouler la pelouse de L’Étrat.

Courage Lisa !