C’est une révolution en marche en Ligue 2. Un club actuellement en haut du classement est à deux doigts de basculer dans une nouvelle ère, grâce à un projet porté par des investisseurs venus d’outre-Atlantique.

Depuis quelques saisons, ce club du Sud-Ouest s’est solidement installé en Ligue 2. Sans jamais jouer les premiers rôles, il a su assurer son maintien grâce à une gestion rigoureuse et une stratégie de formation et de revente de jeunes joueurs. Mais derrière cette stabilité apparente, les limites du modèle économique commencent à se faire sentir.

Avec un budget modeste avoisinant les 7 à 8 millions d’euros, la survie dépend fortement du « player trading ». Le président du club admet avoir vendu pour 2 à 3 millions d’euros par saison récemment, un chiffre en nette hausse mais encore insuffisant pour rivaliser avec les ambitions d'autres prétendants à la montée.

La crise persistante des droits TV pèse sur les finances de nombreux clubs, y compris celui-ci. Conscient qu’il sera difficile de franchir un cap sans soutien extérieur, le dirigeant historique a ouvert la porte à une alliance stratégique.

Un projet éducatif et sportif transcontinental en préparation

C’est de l’autre côté de l’Atlantique que ce projet trouve ses racines. Une académie de football américano-mexicaine, déjà active en Europe, envisage d’investir dans ce club français pour en faire une plateforme de développement pour ses jeunes talents.

L’idée ? Offrir aux jeunes joueurs un environnement compétitif dans le championnat français tout en poursuivant leur parcours scolaire. Le club servirait ainsi de tremplin vers le football professionnel, tout en respectant des valeurs éducatives fortes.

Derrière l’académie se cache un consortium composé de personnalités du sport de haut niveau, avec un objectif clair : faire grandir le projet sportif sans en dénaturer l’identité. Le président local reste catégorique : pas question de lâcher les rênes. Il souhaite conserver la direction opérationnelle, en gardant le cap sur la Ligue 2, voire viser plus haut à moyen terme.

Le Pau FC bientôt entre les mains de nouveaux investisseurs ?

Le suspense est désormais levé. Le club concerné par cette opération n’est autre que le Pau FC, surprenant deuxième du classement après quatre journées de championnat. L’équipe béarnaise impressionne par sa cohésion et son efficacité, et s’apprête à affronter le Red Star dans un choc qui pourrait asseoir un peu plus ses ambitions.

Dans ce contexte euphorique, l’arrivée d’un partenaire étranger pourrait offrir un double levier : stabiliser les finances et muscler le projet sportif. Le président Bernard Laporte-Fray a confirmé, dans La République des Pyrénées, que les discussions sont « très avancées » avec ce groupe transatlantique, tout en posant ses conditions pour préserver l’essence du club.

Les supporters, eux, observent et ne s'emballent pas. Car si ce projet peut faire franchir un cap au Pau FC, il représente aussi un tournant important dans l’histoire du club. L’avenir du football béarnais pourrait bien se jouer sur un échiquier international...