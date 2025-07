Recrutée par l'ASSE en juin 2024, Lisa Martinez, défenseure centrale passée par les Glasgow Rangers revient sur les épreuves difficiles qu'elle a connu ces dernières saisons. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, elle annonce enfin voir le bout du tunnel !

Formée au P.I Vendargues puis au Montpellier HSC dès 2011, Lisa Martinez n’a cessé d’évoluer dans les sélections jeunes françaises. Championne de France U19 excellence en 2017, puis élite en 2018 avec Montpellier, elle se fait rapidement un nom dans le paysage du football féminin tricolore. Ses performances en club lui ouvrent les portes de l’équipe de France U19, avec laquelle elle décroche le titre de Championne d'Europe en 2019. Dans la foulée, elle signe son premier contrat professionnel et s’envole pour l’Écosse, direction les Glasgow Rangers, sous forme de prêt.

Ce premier exil lui permet de franchir un cap en termes de maturité et d’exigence, même si la jeune défenseure choisit ensuite de revenir en France. Elle découvre Metz en D2, puis Soyaux en D1, où elle gagne en expérience malgré des conditions pas toujours favorables.

En 2022, elle retourne aux Glasgow Rangers. Cette fois, l’aventure est couronnée de succès. Dès sa première saison, elle remporte la Coupe de la Ligue. Une apogée sportive qui contraste avec une réalité plus douloureuse en coulisses : la blessure. Ponctions, douleurs chroniques, incertitude… Lisa Martinez a connu une saison éprouvante physiquement et mentalement.

Dans un message émouvant posté sur Instagram, elle résume parfaitement son état d’esprit de compétitrice :

"Le football est bien plus qu’un sport, c’est un langage universel qui nous unit tous. Chaque match, chaque moment sur le terrain, chaque sourire partagé avec mes coéquipières et les supporters, font de ce sport ma passion ❤️‍🔥



Plusieurs défis pour moi cette année : des ponctions, des douleurs, et surtout beaucoup d’incertitude. 🤕



Pourtant, c’est toujours ce sport qui me fait vibrer. Chaque match, même quand ça faisait mal, était une célébration de ma passion. J’ai appris que chaque épreuve est une occasion de grandir.

Chaque instant, même les plus difficiles, m’a encore plus rapproché de mes objectifs, surtout mentalement. 🌱✨



Je suis heureuse de dire que je suis maintenant guérie. J’ai dû faire des sacrifices, tant personnels que professionnels, en renonçant à certaines vacances pour me concentrer sur ma récupération et être prête pour la saison à venir⚽️



N’oublions jamais que les défis sont des étapes sur notre chemin, chaque petit effort compte. Alors, je continue à rêver, à jouer, et à avancer.

C’est comme ça que je me construit 🤍"