Deux joueurs de l’ASSE U15 sont appelés à Clairefontaine pour le stage national U15, une étape clé vers l’équipe de France pour ces jeunes talents prometteurs.

Le football stéphanois continue de briller à travers sa formation. Du 28 au 31 mai, le Centre National du Football de Clairefontaine accueillera les meilleurs éléments U15 de l’Hexagone à l’occasion du traditionnel stage national, organisé dans la continuité des interligues. Une échéance importante dans le parcours des jeunes joueurs, souvent synonyme de première immersion dans l’environnement des sélections nationales.

Dans cette liste relevée, deux profils issus de l’écosystème stéphanois ont retenu l’attention des recruteurs fédéraux. Une belle récompense pour le travail de formation mené autour de l’ASSE et de ses partenaires régionaux.

ASSE : Charreyre confirme sa montée en puissance

Le premier nom à retenir est celui d’Adam Charreyre. Le milieu de terrain évolue actuellement avec les U15 de l’ASSE, où il s’impose progressivement comme un élément clé. Arrivé en 2024 en provenance de l’entente Blavozy Saint-Germain, en Haute-Loire, le jeune joueur n’a pas tardé à se faire remarquer.

Performant lors des interligues U15, il a su franchir un cap dans son développement. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo ont visiblement séduit les observateurs de la Fédération. Cette convocation à Clairefontaine représente donc une suite logique dans sa progression.

Pour Charreyre, il s’agit d’une première expérience à ce niveau. Une opportunité précieuse pour se mesurer à l’élite de sa génération et découvrir les exigences du très haut niveau.

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Un futur Vert déjà dans le viseur des Bleus

Le second joueur convoqué possède également un lien fort avec l’ASSE. Il s’agit de Kimpioka Mbika Isaya, actuellement licencié à Fleury. L’ailier, réputé pour sa vitesse et sa capacité à faire des différences, rejoindra le centre de formation stéphanois dès le mois de juillet 2026.

Ses performances récentes n’ont pas échappé aux sélectionneurs. Percutant, imprévisible et décisif dans les derniers mètres, il incarne parfaitement le profil moderne d’ailier recherché au plus haut niveau.

Sa convocation est un signal fort. Elle confirme que son arrivée à Saint-Étienne s’inscrit dans une logique de développement à long terme, avec un potentiel déjà reconnu au niveau national.