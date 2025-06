Pierre Ekwah va revenir dans le Forez. Prêté par Sunderland lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain a laissé entrevoir un potentiel intéressant. Alors que l’ASSE a levé son option d’achat, évaluée à moins de 6 millions d’euros, selon les informations de l'Équipe, la question divise. Décryptage.

Arrivé en toute fin de mercato en août 2024, Pierre Ekwah n’a pas mis longtemps à s’adapter. Dans le système d’Eirik Horneland, l’ancien milieu de Sunderland a trouvé sa place au cœur du jeu stéphanois. Sa connaissance du groupe et de la philosophie du coach norvégien est un atout précieux.

Dans un contexte post-descente où la stabilité prime, garder un joueur intégré, qui connaît déjà les exigences collectives, peut faire la différence. À 23 ans, Ekwah a montré qu’il avait les qualités techniques et physiques pour dominer en Ligue 2. Son profil “sentinelle” est rare et important dans le système d'Eirik Horneland.

Un investissement cohérent pour l’avenir

Eirik Horneland l’a affirmé dès la reprise de l’entraînement : « Nous essayons de voir si c’est également possible de le faire pour Pierre Ekwah. » Après avoir validé les achats de Cardona, Bernauer et Jaber, le staff souhaite s’inscrire dans la continuité. Recruter définitivement Ekwah, c’est miser sur un projet à moyen terme, avec des jeunes joueurs, identifiés et compatibles avec le système de jeu.

Le montant évoqué – moins de 7 millions d’euros (6 selon l'Equipe) – reste conséquent pour un club de Ligue 2, mais il s’inscrit dans une logique de valorisation à moyen terme. Si Ekwah explose, l’ASSE pourrait espérer une belle revente. Dans une Ligue 2 de plus en plus compétitive, des profils comme le sien sont rares et peuvent faire la différence dans une course à la montée.

Pierre Ekwah, pas chaud pour la ligue 2 ?

Mais tout n’est pas rose. Le principal doute vient de la volonté du joueur pour la saison à venir. En fin de saison, Ekwah ne semblait pas spécialement emballé par l’idée d’évoluer en Ligue 2. Une situation qui pourrait nuire à la dynamique du groupe. En connaissance de causes, le recrutement de Pierre Ekwah est un pari risqué.

Sur le plan purement technique, des limites ont également été relevées. Sa lenteur dans les replis défensifs, un manque d’intensité et quelques lacunes dans les duels peuvent freiner sa progression. Ekwah est-il un joueur calibré pour franchir un cap supérieur ? Rien n’est moins sûr.

Un choix structurant pour le mercato stéphanois

L’ASSE est face à un dilemme. Pierre Ekwah incarne à la fois un pari sur la continuité et une interrogation sur la motivation. Lever l’option d’achat est un signal fort envoyé au groupe et aux supporters : celui de la stabilité et de l’ambition. Mais ce choix doit être fait en toute connaissance de cause.

Horneland et son staff doivent maintenant évaluer si Ekwah a réellement envie de s’inscrire dans le projet et s’il est prêt à être un cadre du milieu stéphanois. Comme l'Équipe l'a évoqué ce samedi, plusieurs clubs européens sont toujours intéressés, malgré son engagement définitif dans le Forez. Une chose est certaine : son avenir à Sainté dépendra autant de sa tête que de ses pieds.