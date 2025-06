Une voile géante installée au-dessus de la pelouse du stade Geoffroy-Guichard marque une première en France. Objectif : réduire l’arrosage et protéger la pelouse.

À Saint-Étienne, l’innovation ne se limite pas au terrain. En pleine intersaison, une imposante structure a pris place dans le Chaudron, attirant la curiosité des passants et des supporters : une voile d’ombrage géante tendue au-dessus de la pelouse. Cette expérimentation, initiée par Saint-Étienne Métropole, est une première nationale, pensée pour améliorer la gestion des ressources en eau et préserver la qualité du terrain.

Moins d’UV, moins d’eau, plus d’efficacité

L’idée est simple, mais ingénieuse : protéger la pelouse des rayons UV et de la chaleur excessive, responsables d’une surconsommation d’eau en période estivale. Sous cette toile, la température peut baisser jusqu’à 5°C, un gain thermique qui permet de limiter l’évaporation et donc d’économiser l’arrosage. Le dispositif pourrait également réduire le recours aux produits phytosanitaires et les interventions techniques sur la surface de jeu.

Un premier bilan est attendu d’ici quelques mois, mais les premiers retours laissent entrevoir des résultats prometteurs. Si l’expérimentation s’avère concluante, Geoffroy-Guichard pourrait bien devenir un modèle pour d’autres stades en France et en Europe.

Le Chaudron, un stade en avance sur son temps

Cette voile n’est qu’un élément d’une stratégie globale déployée depuis plusieurs années pour rendre Geoffroy-Guichard plus durable. Arrosage ciblé en fonction des zones sensibles, collecteur de 450 m³ d’eau de pluie couvrant la moitié des besoins du stade, panneaux solaires, éclairage LED de dernière génération… Autant d’initiatives qui placent l’antre des Verts parmi les stades les plus vertueux de France.

Cette gestion responsable, portée par Saint-Étienne Métropole, s’inscrit dans un projet plus large de transition écologique des infrastructures sportives. Une démarche qui mêle économie, écologie et efficacité, au service du sport de haut niveau.

Geoffroy-Guichard : Un exemple à suivre ?

Alors que de nombreux clubs cherchent à réduire leur empreinte environnementale, le modèle stéphanois pourrait bien faire école. La simplicité et l’efficience de cette voile d’ombrage en font une solution concrète, rapidement déployable dans d’autres enceintes. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, la toile verte de Geoffroy-Guichard deviendra la norme dans les grands stades du monde entier.