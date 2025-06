Sofie Hornemann, nouvelle recrue offensive de l’ASSE, arrive avec l’ambition de faire vibrer le Forez.

Sofie Hornemann, l’internationale danoise U23, débarque à l’AS Saint‑Étienne à 23 ans, forte d’une progression constante dans le football féminin danois. Après des débuts prometteurs à KoldingQ, elle intègre rapidement l’élite à 17 ans, enchaînant 42 rencontres et 7 buts sur deux saisons. Son passage éclair au HB Køge en 2021 (12 matchs, 2 buts) lui permet d’acquérir de l’expérience. De retour à KoldingQ, elle confirme son talent en marquant 10 buts en 29 matchs, avant de franchir un nouveau cap avec Brøndby IF, un club majeur du Danemark.

Sofie Hornemann : une buteuse constante arrive à l'ASSE

À Brøndby, la buteuse danoise s’affirme pleinement : en deux saisons, elle brille avec 10 réalisations et participe aux tours préliminaires de la Champions League. En novembre 2023, elle se distingue avec un magnifique but en aile de pigeon, considéré comme l’un des plus beaux de l’histoire de l’élite danoise. Internationale U23 à 31 reprises, elle apporte aussi une dimension internationale au sein du vestiaire stéphanois.

Sofie Hornemann : "Je suis très enthousiaste et extrêmement fière de rejoindre l’ASSE. J'espère apporter beaucoup d'énergie, de puissance et surtout être décisive pour aider l'équipe. Ces prochaines semaines s’annoncent excitantes, je vais apprendre à découvrir mes nouvelles coéquipières et à trouver des automatismes avec elles sur le terrain. J’espère que nous trouverons ces repères rapidement !"

Une arrivée aux Vertes qui fait sens

Séduits par ses qualités, les dirigeants stéphanois et l’entraîneur Sébastien Joseph espèrent qu’elle incarnera une arme offensive majeure. Sofie allie puissance, présence dans les airs et instinct de renarde des surfaces. Sa capacité à jouer en point d’appui ou en déviation devrait également offrir plus de libertés à ses coéquipières.

Avec cette deuxième recrue estivale, l’ASSE affiche clairement ses ambitions offensives. Sofie Hornemann vient renforcer un secteur qui devra se montrer performant dès la reprise. La Danoise, enthousiaste et fière de rejoindre le Forez, promet d’apporter « énergie, puissance et efficacité ». Le Forez espère voir rapidement les automatismes se créer pour lancer un nouveau chapitre dans l’histoire du club.