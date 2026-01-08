La section féminine de l’ASSE poursuit sa structuration avec l’arrivée de Benoît Ragazzini. Le club confie le recrutement des Vertes à un profil expérimenté, doté d’une solide connaissance du football féminin et d’un réseau construit en France comme à l’international.

L’ASSE continue d’avancer pas à pas dans le développement de sa section féminine. Le club stéphanois renforce son organisation en coulisses avec une nomination stratégique. Benoît Ragazzini devient le nouveau recruteur des Vertes. Un choix assumé, guidé par la volonté de structurer durablement le projet féminin. L’objectif est clair pour l’AS Saint-Étienne : professionnaliser ses méthodes et franchir un cap. Cette arrivée s’inscrit dans une dynamique de progression constante. Le club mise sur des profils spécialisés. Et sur une vision à long terme.

Ancien joueur formé à Brives-la-Gaillarde, Benoît Ragazzini a connu le niveau National 2 avant de mettre un terme à sa carrière en 2002. Rapidement attiré par le banc, il s’oriente vers l’entraînement. À partir de 2006, il entraîne durant près de dix ans au niveau régional masculin. Une période fondatrice dans son parcours, qui lui permet d’acquérir une solide expérience de terrain et une lecture précise du jeu.

Benoît Ragazzini, un parcours au service des Vertes

La trajectoire de Benoît Ragazzini prend ensuite une dimension internationale. Entre 2020 et 2022, il officie comme scout pour l’AC Milan sur le territoire français. Un rôle exigeant, centré sur l’identification de profils à fort potentiel. Cette expérience renforce son expertise et élargit considérablement son réseau. En 2022, il rejoint le staff professionnel des Girondines de Bordeaux, à l’appel de Patrice Lair, qui l’avait entraîné à Brives-la-Gaillarde. Il débute comme entraîneur adjoint chargé de la vidéo avant d’évoluer vers un rôle de recruteur. Une immersion complète dans le football féminin de haut niveau.

L’aventure bordelaise s’interrompt brutalement avec le dépôt de bilan du club. Un épisode difficile, mais formateur. Après son passage en Gironde, Benoît Ragazzini fait le choix de poursuivre dans le domaine du recrutement. Pendant plus d’un an, il collabore avec des agents de joueuses, en France et à l’international. Il développe une expertise spécifique du football féminin. Il affine son regard. Et renforce son réseau. Durant cette période, il travaille notamment avec l’AS Saint-Étienne, posant les bases d’une future collaboration.

L’ASSE structure son projet féminin sur le long terme

Séduit par le projet proposé par l’ASSE, Benoît Ragazzini décide de s’engager pleinement. Désormais recruteur des Vertes, il entend participer activement à la construction du club. « Je suis très heureux de rejoindre un club sain, aux personnes sincères et porté par une forte ferveur », confie-t-il. Il souligne également la qualité de l’accueil reçu et son intégration rapide au sein de l’institution stéphanoise. Convaincu que le développement d’un club féminin passe par une cellule de recrutement solide, il se montre déterminé à s’investir sur le long terme.

Le président de l’association AS Saint-Étienne, Jean-Marc Barsotti, se félicite de cette arrivée. Il met en avant l’analyse, la compréhension et l’expérience du football féminin de Benoît Ragazzini. Des qualités précieuses pour accompagner la progression des Vertes. Avec cette nomination, l’ASSE confirme sa volonté de structurer son projet féminin, d’anticiper et de poser des bases solides pour l’avenir.