La phase retour pourrait-elle être le déclic tant attendu pour l’ASSE ? Avec une première partie de saison en demi-teinte, les Verts devront être plus constants et solides pour viser la montée en Ligue 1.

L’AS Saint-Étienne n'est pas dans une position optimale en Ligue 2. Si les chiffres des 17 premières journées de la saison ne sont pas catastrophiques, ils montrent cependant une équipe encore fragile, tant sur le plan défensif que comptable. Après 17 matchs sous la direction d’Eirik Horneland, les Verts présentent une moyenne de 1,76 point par match. Un chiffre qui reste insuffisant pour atteindre l’objectif de la montée directe en Ligue 1.

Une équipe en progrès, mais un retard à combler

Au terme de la phase aller de cette saison, l’ASSE se trouve dans une position préoccupante. L'ESTAC fait la course en tête en Ligue 2. Ce retard souligne l'irrégularité de l’équipe, qui alterne entre bonnes performances offensives et erreurs défensives fatales.

Sur les saisons passées, on remarque que l’ASSE a toujours montré une forme de résilience en phase retour. Sous Laurent Batlles, l’équipe avait progressé de manière impressionnante, atteignant une moyenne de 1,84 pt/match après un début de saison compliqué (1,11 pt/match). Ce dynamisme retrouvé après la trêve a permis aux Verts de se hisser dans la première partie du tableau et de finir la saison avec une bonne dynamique.

La phase retour de la saison 2023-2024, sous la houlette d’Olivier Dall’Oglio, a été marquée par une moyenne de 1,95 pt/match, montrant un vrai déclic en seconde partie de saison. Cette dynamique a permis au club de remonter en haut du classement, avec une montée en Ligue 1 à la clé.

L’équilibre à trouver pour l'ASSE

L’un des grands défis pour Horneland est de maintenir cette offensive débridée tout en trouvant un équilibre défensif. Actuellement, l’ASSE marque beaucoup, mais encaisse également des buts trop facilement. Le manque de solidité dans les moments cruciaux a été une caractéristique constante, et des erreurs individuelles ont trop souvent coûté cher, comme lors de la récente rencontre contre Bastia.

Pour espérer réussir la montée, la défense devra se renforcer. La possibilité de récupérer des joueurs clés blessés et de renforcer l’équipe pendant le mercato hivernal sera cruciale pour cette seconde moitié de saison.

Le pari Horneland : un calendrier crucial

Avec une moyenne de 1.72 pt/match en phase aller, Horneland n'a pas atteint le rendement souhaité pour une équipe ambitieuse.

Le printemps pourrait être le moment décisif pour l’ASSE. L’équipe devra aborder ces matchs avec plus de cohésion, de solidité défensive et surtout, une plus grande constance dans ses résultats. Encore un printemps salvateur pour l'ASSE ? On croise les doigts.