Devant 8 825 supporters présents dans le Chaudron, l'ASSE devait impérativement s'imposer face au RC Lens pour encore croire en ses chances de maintien. C'est chose faite après une victoire 2-1. Un succès qui ravit le coach stéphanois Yannick Chandioux ! Après la rencontre, ce dernier a réagi.

Juste après le succès de l'ASSE face au RC Lens, tous les regards étaient tournés vers le match OM - MHSC. Lors de cette rencontre, Montpellier s'est imposé 1-2 au Stade Vélodrome. Par conséquent, le classement de l'Arkema Première Ligue est encore plus serré dans la course au maintien. En effet, Lens, l'ASSE et le MHSC occupent les trois dernières places avec 9 points chacun.

Une victoire importante pour l'ASSE

Yannick Chandioux, coach de l'ASSE : "Tout le monde a le sourire. On a montré qu'on ne voulait pas lâcher. L'équipe a montré qu'elle avait des ressources, même si tout n'était pas parfait. Par moments, j'ai été dans le dur, moi aussi, parce qu'on mène au score et ça doit nous apporter plus de confiance. Par contre, à la mi-temps, on a remis quelques principes de jeu en place et je trouve que notre deuxième mi-temps est intéressante."

Après un superbe but en début de match sur une passe tout aussi sublime de Sarah Cambot, la joueuse de l'ASSE Nadjma Ali Nadjim a dû céder sa place lors du premier acte. Le coach stéphanois Yannick Chandioux revient sur cette mauvaise nouvelle.

"Elle m'avait déjà dit qu'elle avait une petite alerte. C'est vrai que sa sortie nous a un peu déstabilisés. On a changé ce qui était prévu quand on a mené au score. C'est ce que je regrette finalement, c'est pour ça qu'à la mi-temps on a rectifié les choses. On a changé l'animation aussi. On a solidifié un petit peu notre milieu défensif, on est revenu avec ce qu'on avait fait contre le Paris FC. Et puis on a travaillé plus dans les couloirs, ce qui ne me convenait pas du tout sur la première mi-temps."

Encore beaucoup de choses à corriger

Après cette rencontre, l'ASSE ne va plus jouer pendant trois semaines... Une éternité. Il ne restera ensuite que trois rencontres, dont une face à Montpellier prévue lors de l'avant-dernière journée. Avant cela, l'ASSE recevra le PSG, l'une des meilleures équipes d'Arkema Première Ligue. Yannick Chandioux évoque le calendrier de fin de saison.

"Il y a des doutes, je vois des contrôles ratés ou des passes ratées parce qu'il y a certainement un petit peu de doutes, liés à notre situation sportive. L'équipe a encore une marge de progression et j'espère que la victoire va permettre de travailler sereinement. Les filles s'entraînent dur depuis un moment, mais j'ai l'impression qu'elles ne se connaissent pas suffisamment et c'est là-dessus qu'il faut travailler.

On ne pourra pas en quatre semaines tout inverser, alors on essaie de retrouver des schémas simples. Je ne connais pas encore beaucoup les joueuses finalement et les trois semaines avant la dernière ligne droite vont être importantes pour justement affiner des choses et maintenir cette confiance."