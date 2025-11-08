La rencontre entre l’ESTAC et l’AS Saint-Étienne s’annonce comme le choc du week-end en Ligue 2. Le leader troyen contre le challenger stéphanois. Stéphane Dumont, lui, aborde ce duel avec sérénité humilité et sans complexe.

Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports et s’annonce comme une belle affiche entre deux formations du haut de tableau. « Ce sera le match phare, on sent l’effervescence autour du club », reconnaît Dumont, conscient du prestige d’un tel rendez-vous.

Saint-Étienne, club historique et meilleure attaque du championnat, attire les projecteurs, mais le coach troyen refuse de s’y attarder. « On ne change pas notre façon de faire. On reste focalisés sur nous-mêmes. »

Avec deux équipes installées dans le haut du classement, ce duel a des allures de test pour l’ESTAC, bien décidé à confirmer son statut de leader. Dumont insiste : « On veut prendre les trois points, mais surtout continuer à construire notre saison. »

Une approche fidèle à l’identité troyenne

Face à l’ASSE, Dumont ne veut pas révolutionner sa philosophie.

Depuis le début de saison, son équipe se distingue par une grande maîtrise collective et une capacité à s’adapter aux scénarios. « On ne change pas ce qui fait notre force. Se concentrer sur le match à venir, sans se laisser distraire par la renommée de l’adversaire. »

Le coach troyen s’attend à une opposition ouverte, entre deux formations qui aiment jouer. Il évoque notamment la clé du match. L’attaque de la profondeur, essentielle pour surprendre une défense stéphanoise souvent haute et fébrile.

« C’est un élément indispensable pour faire un résultat demain. Il faudra attaquer cette dernière ligne, dans les couloirs ou dans l’axe », analyse Dumont, qui compte sur la mobilité de ses attaquants et les projections de ses milieux pour bousculer les Verts.

Pas question de se cacher : malgré les absences, l’ESTAC veut frapper fort devant son public.

Le public, un atout pour aller chercher l’exploit

Le stade de l’Aube s’annonce garni pour cette affiche, un soutien qui compte pour Dumont et ses joueurs.

« On fait ce métier pour que le plus grand nombre de supporters vienne encourager ce qu’on propose. L’équipe le mérite », souligne l’entraîneur troyen, heureux de sentir un engouement grandissant autour du club.

Après plusieurs matchs disputés en infériorité numérique et des scénarios à rebondissements, le public troyen a désormais un rôle clé à jouer. « On aura besoin d’eux. Le fait que le stade soit plein, c’est une vraie récompense pour les joueurs. »

Portée par un groupe uni, confiant et déterminé, l’ESTAC se prépare à livrer un nouveau combat face à l'ASSE. Dumont le répète : « On joue une équipe performante tout court. Mais on sait à quoi s’attendre. Et surtout, on sait ce qu’on veut faire. »