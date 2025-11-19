Après avoir battues Montpellier il y a 20 jours, les joueuses de l'ASSE se déplaçaient cette fois-ci sur la pelouse de Strasbourg. Un match qui a débuté il y a une semaine, mais qui n'est pas aller à son terme à cause du brouillard... Retour sur cette rencontre comptant pour la 7ème journée d'Arkema Première Ligue.

L'ASSE a peut-être réussi à lancer une dynamique. En Arkema Première Ligue ou en Coupe LFFP, l'effectif de Sébastien Joseph n'avait pas encore pris de points jusqu'à il y a quelques semaines et ce premier match nul sur la pelouse du Havre. Depuis, les Vertes ont confirmé en s'imposant contre Montpellier, 4-2.

Continuer cette bonne dynamique

Avant le dernier match le coach de l'ASSE indiquait : "Marquer des buts va nous permettre de générer de la confiance. Sur certains matches, on a vu du courage et de la solidarité qu’il faudra garder, même si c’est pour l’instant insuffisant pour marquer des points." L'ASSE éliminé de la Coupe LFFP est ensuite aller chercher un joli succès, 4-1 contre Grenoble. Avant la seconde partie de cette rencontre, Sébastien Joseph, insistait sur les circonstances du report de cette rencontre.

"Un élément important à prendre en compte, c’est que nous n’avons pas eu le droit de modifier la feuille de match, nous devons reprendre exactement avec la même composition. C’est un élément qui nous limite dans nos choix pour préparer ce match. En revanche, la date nous convient plutôt bien, puisque nous recevons le Paris SG dimanche, avant une trêve internationale et un déplacement à Lens le vendredi 5 décembre."

Des difficultés offensives à l'ASSE... mais aussi à Strasbourg

Réponse immédiate des Vertes après ses quatre buts ! Face à elles, une équipe de Strasbourg guère plus en réussite et qui comptait six points en championnat. Les alsaciennes n'ont d'ailleurs pas trouvé le chemin des filets lors de leurs trois dernières rencontres de championnat d'Arkema première Ligue ! Résumé de cette rencontre joué en deux temps...

Résumé de la rencontre

Le match de ce soir a repris à la 34ème minute de jeu. L'ASSE était menée 1-0, mais évolué à 11 vs 10. Il restait donc plus d'une mi-temps pour parvenir à faire la différence.

Le match reprend pour seulement 11 minutes. Au terme de ce premier acte pas grand chose à signaler, à part une frappe d'Hornemann qui passe à côté.

Peu après la reprise de la rencontre, Strasbourg double la mise sur un corner, 2-0. A l'heure de jeu, Adèle Connesson et Laura Hermann font leur entrée sur la pelouse.

Les Vertes peinent à se procurer des occasions. En fin de rencontre, Amandine Pierre-Louis et Welma Fon entrent à leur tour. Le match se conclut sur une défaite 2-0. Rendez-vous ce week-end contre le PSG.