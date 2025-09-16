De retour à L’Étrat après leur victoire obtenue sur la pelouse de Clermont (1-2), l'ASSE a repris l'entraînement ce mardi matin. Une séance ouverte au public qui a permis d’observer un groupe en reconstruction, entre retours progressifs et absences toujours marquées. Zuriko Davitashvili n'était pas présent. Le point sur l’état des troupes.

Bonne nouvelle pour Eirik Horneland, plusieurs joueurs laissés au repos ou en soins ces derniers jours ont repris l'entraînement collectif dans son intégralité. C’est le cas de :

Dennis Appiah,

Ebenezer Annan,

Djylian N’Guessan.

Tous trois semblent sur la bonne voie et devraient rapidement postuler à une place dans le groupe pour le prochain rendez-vous. Dès samedi ? C'est bien possible.

Présents… mais ménagés

Certains éléments, bien que présents à L’Étrat, n’ont pas suivi la totalité de la séance. L’encadrement technique a préféré gérer les efforts, souvent comme c’est l’usage le mardi :

Aïmen Moueffek a réalisé une séance individualisée avec Paolo Gaudino, le préparateur physique. Le marocain va donner du travail à l'ancien membre du staff de Manchester United. Le retour d'Aïmen Moueffek ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines encore !

Chico Lamba , Joao Ferreira et Mahmoud Jaber n'ont pas participé à l'intégralité de la séance. Préservés ?

Plusieurs absences pour l'ASSE

Du côté des absents, plusieurs joueurs n’ont pas été aperçus sur les terrains du Centre sportif Robert-Herbin :

Zuriko Davitashvili, touché aux ischios, n’a pas encore repris l’entraînement collectif. Sa participation à la prochaine rencontre reste incertaine...

Irvin Cardona était également manquant.

Reims droit devant

L'ASSE recevra le Stade de Reims ce samedi à 20 heures. Une rencontre qui sera scrutée de près dans un Chaudron encore bien garni. Un duel entre deux équipes, récemment reléguée de Ligue 1 la saison dernière qui se trouve aujourd'hui dans la posture de favoris de L2. Un choc au cours duquel l'ASSE pour frapper fort. Eirik Horneland fera le point sur son groupe lors de la conférence de presse prévue ce jeudi.