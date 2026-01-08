À 40 ans, Carl Medjani va retrouver le maillot algérien pour disputer la Kings World Cup Nations 2026. Un nouveau défi pour l’ancien Stéphanois, désormais vice-président de l’Olympique Salaise Rhodia.

Malgré sa retraite des terrains professionnels, Carl Medjani n’en a pas totalement fini avec le football. Du 3 au 17 janvier 2026, l’ancien défenseur formé à l’AS Saint-Étienne participera à la Kings World Cup Nations au Brésil. Il y représentera l’Algérie, dont il portera même le brassard de capitaine.

Âgé de 40 ans, Medjani s’éloignera temporairement de ses fonctions de dirigeant à l’Olympique Salaise Rhodia (Régional 2) pour vivre une nouvelle aventure sportive à l’international. Un joli clin d’œil à sa carrière, lui qui compte plus de 60 sélections avec les Fennecs et une riche expérience entre Ligue 1, Ligue 2 et football européen.

Carl Medjani capitaine de l’Algérie… version Kings League

La Kings World Cup Nations, c’est cette version moderne et spectaculaire du foot à 7 popularisée par Gerard Piqué. Si en France le concept peine encore à percer, la compétition mondiale organisée au Brésil prend de l’ampleur. L’Algérie y sera représentée par une équipe composée d’anciens professionnels et de joueurs Kings League, emmenés par un capitaine bien connu : Carl Medjani.

Sur les terrains brésiliens, Medjani pourrait évoluer aux côtés de Driss Zidane, neveu du légendaire Zinedine Zidane. Le rendez-vous le plus attendu de cette Kings League ? Le choc face à l’équipe de France, prévu le mardi 6 janvier à 22h. Un match qui promet une belle affiche entre anciens talents et figures montantes du football alternatif.

Une poule relevée pour les Fennecs de Medjani

Pour cette Kings League, l’Algérie figure dans un groupe particulièrement difficile, avec la France, l’Italie et la Pologne.

Côté français, c’est Adil Rami qui prend la tête du projet, en tant que président de la sélection. Plusieurs noms connus composent l’effectif tricolore : Giannelli Imbula, Jonathan Kodjia, ou encore Anthony Scaramozzino. Le duel face à l’Algérie promet donc une opposition relevée entre ex-internationaux et figures du foot moderne. La Kings League se poursuit durant quinze jours.