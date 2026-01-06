Le match ASSE - OL Lyonnes, prévu ce samedi en Coupe de France Féminine, se jouera finalement au stade des Ollières à L'Étrat. Une décision dictée par la météo.

Initialement programmée sur la pelouse du stade Salif-Keita, la rencontre des 1/16èmes de finale de Coupe de France Féminine entre l’AS Saint-Étienne et l’OL Lyonnes a été déplacée. En cause : les conditions météorologiques actuelles, marquées par une vague de froid persistante dans la Loire. Le coup d’envoi reste fixé à samedi 14h30, mais c’est donc au stade des Ollières à L’Étrat que le match aura lieu.

Ce changement n’est pas anodin. Le terrain synthétique du complexe sportif des Ollières offre une garantie de praticabilité, contrairement au Salif-Keita potentiellement gelé. Situé au cœur du centre d'entraînement de l'ASSE, ce terrain permettra tout de même à de nombreux supporters de suivre la rencontre.

ASSE - OL : Une enceinte plus petite, mais accessible.

Le stade des Ollières ne dispose que d’une petite tribune de 100 places assises, mais le public pourra se masser tout autour du terrain. Plus de 1 000 personnes sont attendues pour soutenir les Vertes dans ce derby très attendu. L’ambiance promet d’être au rendez-vous malgré ce cadre plus intimiste.

Côté billetterie, le tarif unique est fixé à 3€ pour tous, avec une place offerte pour les abonnés (réservation obligatoire en ligne). À noter également : l’écharpe "Allez les Vertes !" est proposée à 10€, avec retrait sur place le jour du match.

Un déplacement de terrain qui ne changera rien à l'enjeu : éliminer le grand rival lyonnais et poursuivre l’aventure en Coupe de France.

Source : AS Saint-Étienne