Après la défaite de l’ASSE féminine face à Nantes pour l’ouverture de la saison, l’entraîneur stéphanois Sébastien Joseph a livré une analyse complète et lucide. S’il reconnaît des lacunes, il insiste aussi sur les motifs d’espoir.

La frustration domine forcément après une entame de saison manquée. Pourtant, pour Sébastien Joseph, tout n’est pas à jeter dans la prestation de ses joueuses : « J'ai le sentiment qu'on fait une bonne entame de match. On prend ce but sur coup de pied arrêté, qui est bien construit, bien amené. On n'a pas su maintenir le niveau d'agressivité. Le but nous ramollit dans nos intentions. Pour autant, on n'est pas spécialement en danger. Il y a ce but qui relance Nantes et qui nous fait douter. »

La suite du match a confirmé cette impression : l’ASSE a perdu le fil, laissant l’adversaire reprendre confiance. Un manque de constance qui a coûté cher. « Paradoxalement, on a retrouvé ce niveau quand on s'est retrouvées à 10. Si on avait mis ce niveau d'agressivité pendant les 90 minutes, nous n'aurions pas pris ce second but. Je pense qu'il y avait la place pour faire mieux. Elles ont été plus réalistes que nous, mais elles les mettent au fond. Il y a des situations qu'on doit finir. »

« Le carton rouge change la donne »

À l’heure de jeu, l’expulsion de Nadjma Ali Nadjim a profondément bouleversé le scénario du match. Obligé de revoir son plan en urgence, Sébastien Joseph souligne l’impact tactique de cet événement : « Le carton rouge change la donne : on doit changer de système sur quelque chose qu'on n'a pas travaillé, et qui, par rapport à la qualité de l'adversaire, rend les choses trop compliquées. »

Malgré tout, le coach retient une implication générale positive de ses joueuses, même dans l’adversité. « Dans l'engagement, la solidarité, l'état d'esprit et les valeurs qui ont été montrées, c'est globalement positif mais c'est toujours décevant de rentrer avec zéro point. »

« C’est la première pierre d’un long chemin » pour l'ASSE

Lucide sur les manques affichés, notamment en efficacité offensive, Sébastien Joseph identifie des axes de progression bien précis : « C'est notre style de jeu de vouloir procéder par contre et être efficaces. Le problème, là, c'est qu'on n'a pas été efficaces défensivement. Sur les situations de contre, il faut qu'on soit plus efficaces, car on a la possibilité d'égaliser. »

La gestion de l’infériorité numérique a aussi mis en lumière les limites tactiques du groupe à ce stade de la saison : « La seconde période est compliquée, car on est rapidement réduites à 10 et on joue pratiquement 30 minutes comme cela. Forcément, cela a rendu le match compliqué par rapport à ce qu'on souhaitait mettre en place. Ce sont ces éléments-là qui font que nous avons des axes de travail. Tout n'est pas à jeter dans ce qui a été fait aujourd'hui. »

Désormais, les regards sont tournés vers la Coupe LFFP avec un match important à venir face à Nice. Pour le coach stéphanois, ce sera une occasion précieuse de rebondir. « On a la volonté de sortir premières de la poule de Coupe LFFP, et c'est l'occasion pour nous de prendre une forme de confiance dans le jeu. On a fait une bonne préparation, et il ne faut pas tout remettre en cause parce qu'aujourd'hui, on a perdu à 10 contre 11. Continuer à se fixer des axes de travail. Comme je l'ai dit aux filles, c'est la première pierre d'un long chemin. On a été face à une équipe de Nantes qui mène un projet depuis trois ans, et qui, aujourd'hui, est plus abouti que le nôtre. »

Le résumé vidéo de Nantes - ASSE