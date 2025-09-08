Trois joueurs formés à l’ASSE ont été retenus par Bernard Diomède pour le premier rassemblement de l’Équipe de France U19, organisé à Clairefontaine. Les Bleuets affrontaient à deux reprises l’Irlande dans le cadre de rencontres amicales.

Le sélectionneur national a fait appel à Axel Dodote, défenseur central déjà remarqué en réserve, à Luan Gadegbeku, milieu polyvalent auteur de débuts convaincants avec les pros, ainsi qu’à Nadir El Jamali, milieu offensif prometteur également aperçu dans le groupe professionnel.

Cette convocation illustre les progrès des trois jeunes stéphanois et confirme leur intégration progressive vers le haut niveau.

Un double test face à l’Irlande pour l'équipe de France

La génération 2007, déjà brillante lors de la Coupe de l’amitié UEFA en juin, poursuit son apprentissage. Les Bleuets ont rencontré la République d’Irlande deux fois à Clairefontaine : vendredi 5 septembre (victoire 4-1) et ce lundi 8 septembre (11h00).

Ces deux matchs de préparation offrent au staff tricolore l’occasion de construire une dynamique collective et d’évaluer le groupe avant les échéances officielles. Pour les Stéphanois, il s’agit aussi d’une belle opportunité de démontrer leur potentiel face à une opposition solide.

Ce premier rassemblement de la saison marque le début d’une année capitale. L’Équipe de France U19 prépare activement le tour 1 des qualifications pour l’Euro 2026, prévu en novembre au pays de Galles (28 juin – 11 juillet 2026).

Résumé de la seconde manche

Trois jours après leur large victoire (4-1), les Bleuets ont une nouvelle fois pris le dessus sur la République d’Irlande. Lundi 8 septembre, à Clairefontaine, l’Équipe de France U19 s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0).

Face à un adversaire regroupé et difficile à manœuvrer, les jeunes Tricolores ont dû faire preuve de patience. C’est finalement leur capitaine, Axel Tape, qui a libéré les siens d’une frappe victorieuse à la 57e minute, trompant le portier irlandais Patricio Schroeder.

En supériorité numérique dans les dernières minutes après l’exclusion d’Harry McGlinchey (90e+1), les joueurs de Bernard Diomède ont géré la fin de match sans parvenir toutefois à se mettre à l’abri. Solides défensivement, ils ont su préserver leur avantage et signer un deuxième succès consécutif.

Côté stéphanois, seul Axel Dodote a commencé la rencontre en tant que titulaire.