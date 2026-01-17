La 19ᵉ journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi avec 3 matchs au programme. En attendant la rencontre de l’ASSE face à Clermont, ce soir, deux rencontres se disputaient à 14h. Le Red Star, 3ème, se rendait à Grenoble pendant que Troyes, leader accueillait Reims, second. Résumé des rencontres.

Battus à Troyes, les Audoniens voulaient reprendre leur marche en avant sur la pelouse du Stade des Alpes, ce samedi après-midi. À Grenoble, le Red Star pouvait prendre provisoirement 4 points d’avance sur l’ASSE et retrouver la seconde marche du podium.

Depuis la défaite du Red Star face à l’ESTAC, il y a deux semaines, Reims s’est emparé de la seconde place du classement en Ligue 2. Les Champenois se rendaient à Troyes pour disputer un derby au sommet face au leader du championnat.

À une semaine de la réception de Saint-Etienne, les Rémois pouvaient revenir à trois points de leur rival et s’assurer d’être devant l’ASSE avant de les affronter à Auguste Delaune.

Résumé des rencontres

Grenoble a vécu une après-midi cauchemardesque au Stade des Alpes en s’inclinant lourdement face au Red Star (0-3) lors de la 19e journée de Ligue 2. Longtemps imprécis et peu dangereux, les Isérois ont été logiquement punis en première période sur une action conclue par Kevin Cabral à la 28e minute. Après la pause, le GF38 n’a jamais réussi à inverser la dynamique et a vu sa situation se compliquer avec l’expulsion de Samma Lele Diba à l’heure de jeu.

En infériorité numérique, Grenoble a craqué sur un contre parfaitement mené, conclu par Guillaume Trani pour le but du break. La fin de match a viré au calvaire avec un penalty concédé et transformé par Hacene Benali, scellant définitivement le sort de la rencontre. Cette défaite nette enfonce un peu plus le GF38 au classement, tandis que le Red Star confirme sa solidité et son statut de candidat crédible aux premières places.

Troyes a confirmé son statut de leader en s’imposant face au Stade de Reims dans un derby intense et longtemps indécis. Rapidement devant grâce à Mathys Detourbet, l’ESTAC a su faire preuve d’efficacité malgré l’expulsion directe de Mouhamed Diop avant la pause. Réduits à dix, les Troyens ont frappé une seconde fois dans le temps additionnel de la première période sur un contre conclu par Merwan Ifnaoui.

En seconde mi-temps, Reims a multiplié les situations mais s’est heurté à une défense troyenne disciplinée et à un Hillel Konaté décisif. Le but tardif de Keito Nakamura, de la tête, a relancé le suspense sans réellement faire douter Troyes. Ce succès permet à l’ESTAC de conserver ses distances en tête, tandis que Reims manque l’occasion de se rapprocher du sommet.

Les deux résultats mettent désormais une grosse pression sur l'ASSE, dans l'obligation de l'emporter ce soir face à Clermont sous peine d'être décrochée !