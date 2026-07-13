À l'AS Saint-Étienne, Kevin De Jesus occupe un poste stratégique. En tant qu'entraîneur des U16, il est le premier éducateur que rencontrent les jeunes recrues intégrant le prestigieux centre de formation stéphanois. Une mission aussi exigeante que déterminante, confiée à un technicien dont le parcours témoigne d'une véritable expertise dans le développement des jeunes talents.

Chaque été, plusieurs adolescents quittent leur famille pour rejoindre L'Étrat. Pour beaucoup, notamment ceux venus du sud ou de la région parisienne, Kevin De Jesus est le premier visage de l'ASSE. Le premier entraîneur, mais aussi le premier repère dans un environnement totalement nouveau.

Cette première année de formation est capitale. Elle conditionne souvent l'intégration sportive, scolaire et humaine des jeunes Verts. L'éducateur des U16 ne se contente donc pas d'enseigner le football. Il accompagne une transition de vie.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Kevin De Jesus (ASSE), un spécialiste

Avant de prendre en main les U16, Kevin De Jesus a gravi progressivement les échelons de la formation stéphanoise.

Arrivé à l'ASSE en 2015, il débute auprès des U12 en tant que préparateur physique de la préformation. Il poursuit ensuite avec les U17, avant d'intégrer le staff de l'équipe réserve en National 3 comme éducateur adjoint et préparateur physique entre 2018 et 2021 de Razik Nedder.

Depuis l'été 2021, il dirige le groupe Avenir U16. Un travail récompensé dès sa première saison avec une victoire au prestigieux Tournoi de Montaigu en mai 2022, référence mondiale dans le football de jeunes.

Cette progression illustre parfaitement la confiance accordée par l'ASSE à un éducateur qui connaît désormais toutes les étapes de la formation stéphanoise.

Un formateur reconnu et diplômé

Le parcours de Kevin De Jesus ne s'est jamais limité au terrain. En parallèle de ses expériences, il a multiplié les formations fédérales.

Titulaire d'une licence STAPS obtenue à l'Université Paris 13, il possède aujourd'hui le DESJEPS Football, le Brevet d'Entraîneur de Football (BEF) ainsi que le très exigeant Brevet d'Entraîneur Formateur de Football (BEFF). Ce dernier, obtenu en juin 2026, correspond au niveau UEFA Elite Youth A, la certification la plus élevée pour les entraîneurs spécialisés dans la formation des jeunes.

Cette montée en compétence permanente reflète une volonté claire : offrir aux jeunes Stéphanois un encadrement répondant aux standards les plus élevés de la formation française.

Une étape décisive dans le cursus des jeunes Verts

À Saint-Étienne, le groupe U16 représente bien davantage qu'une catégorie d'âge.

Il marque le début du cursus de formation de trois ans qui conduit ensuite les meilleurs éléments vers les U17 Nationaux, les U19 puis, pour certains, vers la réserve ou le football professionnel.

Pour les jeunes recrutés hors de la région, cette saison est souvent celle de tous les changements. Nouveau cadre de vie, internat, rythme scolaire renforcé, concurrence plus importante... Kevin De Jesus doit permettre à chacun de trouver rapidement ses repères afin que le football reste un terrain d'expression et de progression.

Son rôle dépasse donc largement les résultats du week-end. Il participe à construire les fondations sportives, mentales et humaines des futurs joueurs professionnels.

Dans un centre de formation réputé pour avoir révélé de nombreux talents au fil des décennies, ce premier contact est essentiel. Et c'est précisément cette responsabilité qui fait de Kevin De Jesus l'un des maillons les plus importants de la formation stéphanoise.

Source : Linkedin de Kévin De Jesus