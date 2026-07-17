Le chantier défensif avance à pas de géant du côté de la section féminine de l'ASSE ! Déterminés à retrouver l'élite, les dirigeants stéphanois viennent de frapper un grand coup en officialisant deux signatures d'avenir pour l'arrière-garde de Yannick Chandioux. Agathe Felden (20 ans) et Louna Belhout-Achi (21 ans) rejoignent le Forez !

Toutes deux formées dans des clubs phares du football français et habituées aux sélections nationales de jeunes, ces deux renforts de poids apportent déjà une solide expérience pour aborder l'exigeant championnat de Seconde Ligue. Cela fait encore deux recrues supplémentaires pour l'ASSE.

Agathe Felden : Les retrouvailles avec Yannick Chandioux

À 20 ans, Agathe Felden quitte Montpellier pour ouvrir un nouveau chapitre dans le Forez. Formée au Pôle Espoirs de Mérignac puis propulsée chez les professionnelles au MHSC, cette native de la Vienne compte déjà 13 apparitions en Arkema Première Ligue. Elle affiche également un joli vécu international avec 8 sélections et une 3ème place à l'Euro U17.

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Au-delà du défi sportif, c'est la perspective de travailler de nouveau avec un entraîneur qu'elle connaît bien qui l'a convaincue :

« Je suis très heureuse de rejoindre l'ASSE, un club mythique et ambitieux. Je viens ici pour prendre de l'expérience dans un nouveau challenge stimulant. C'est également toujours positif de retrouver un entraîneur que l'on connaît et de savoir qu'il souhaite retravailler avec nous. Je suis impatiente de lancer cette saison ! »

Yannick Chandioux, très enthousiaste, souligne la marge de progression de sa nouvelle protégée à l'ASSE :

« Agathe est une joueuse que je connais bien. C'est une jeune footballeuse qui sait faire beaucoup de choses. Elle est forte dans les duels, a un très bon jeu de tête et peut sortir très proprement le ballon. Elle a encore besoin de temps de jeu, mais elle a une grosse marge de progression ! »

Louna Belhout-Achi : La culture de la gagne

Pour l'autre couloir de la défense, l'ASSE s'est offert le profil polyvalent de Louna Belhout-Achi (21 ans). Formée à l'Olympique Lyonnais, où elle a empilé les titres de championne de France U19 (2022, 2023, 2024) et même goûté au sacre de la D1 en 2024, l'ex-internationale U17 sort d'une saison pleine en Seconde Ligue sous les couleurs du LOSC (23 matchs joués).

Latérale moderne portée vers l'avant, elle trépigne d'impatience à l'idée d'apporter son dynamisme au couloir stéphanois :

« Je suis très heureuse de rejoindre ce projet stéphanois qui est intéressant pour moi. Je me sens déjà très bien au sein de ce groupe de joueuses et j'ai hâte de performer à leurs côtés ! »

Pour Yannick Chandioux, coach de l'ASSE, c'est une véritable arme tactique supplémentaire : « Louna a un profil de latérale polyvalente, capable de jouer excentrée mais également au milieu de terrain. Elle aussi possède une belle marge de progression. C'est une joueuse avec un gros volume et, techniquement, elle est capable de combiner et d'éliminer." »

Le tableau récapitulatif du mercato de l'ASSE

Avec ces deux renforts majeurs, l'effectif de l'ASSE féminines prend fière allure.