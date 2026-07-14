Nouvelle grosse opération pour l'AS Saint-Étienne ! La section féminine s'offre une recrue de premier choix en bouclant la signature de la prometteuse latérale Céleste Delcroix lors de ce mercato d'été.

La reconstruction de l'effectif forézien pour la Seconde Ligue se poursuit à un rythme effréné durant ce mercato. Née à Calais et formée au LOSC, la talentueuse défenseure de 20 ans a décidé de quitter son Nord natal pour franchir un nouveau cap sous la tunique verte. Elle retrouvera ainsi Inna Hlushchenko qui vient du même club.

Mercato : Une championne d'Europe chez les Vertes

Malgré son jeune âge, Céleste Delcroix débarque dans le Forez lors de ce mercato avec un CV international déjà particulièrement impressionnant. Cadre absolue des équipes de France de jeunes, elle totalise déjà 34 sélections tricolores. Sacrée championne d'Europe U17 en 2023, puis vice-championne d'Europe U19, ses performances de haut vol lui ont récemment ouvert les portes de la sélection U23.

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Sur le plan national, après avoir fait ses gammes au Pôle Espoirs de Liévin, elle est devenue une pièce maîtresse de la défense de Lille. En effet, elle était titulaire indiscutable lors du dernier exercice avec 20 titularisations en autant de rencontres de Seconde Ligue.

Le prototype de la latérale moderne

L'entraîneur Yannick Chandioux ne cache pas sa satisfaction de voir arriver une joueuse au profil si complet pour animer ses couloirs.

« Céleste est une joueuse qui, dès jeune, a débuté au haut niveau. Elle a aussi ce cursus international avec ces convocations récentes en U23. C'est une latérale moderne qui aime apporter offensivement dans son couloir, avec une vraie capacité à faire les efforts défensifs sur les transitions. »

Un profil athlétique et percutant qui colle parfaitement aux ambitions de jeu de l'ASSE. Ce mercato estival prend une toute autre tournure. Contrairements aux précédents de nombreuses joueuses connaissent parfaitement le championnat français.

De son côté, la néo-Stéphanoise affiche une immense fierté : « C'est un honneur pour moi de rejoindre le projet stéphanois, je vais tout donner aux côtés de mes coéquipières pour aller décrocher la montée en Arkema Première Ligue. En parallèle, j'ai hâte de découvrir la ville et ses alentours ! »

Le tableau récapitulatif du mercato des Vertes

L'effectif stéphanois continue de s'armer de manière très intelligente, mêlant expérience du haut niveau et pépites du football français.