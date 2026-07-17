La Fédération française de football a dévoilé la composition des championnats nationaux U17 et U19 pour la saison 2026-2027. Les deux équipes de l'ASSE restent placées dans le groupe D, mais plusieurs adversaires changent par rapport à l'exercice précédent.

Le centre de formation de l'AS Saint-Étienne connaît désormais le cadre de sa prochaine saison. Les U17 et les U19 stéphanois évolueront encore dans des groupes tournés vers le sud de la France, avec plusieurs déplacements en Corse et sur le littoral méditerranéen. Chaque poule compte quatorze formations. Les jeunes Verts retrouveront des centres de formation habitués à ces championnats nationaux, dont Monaco, Nice et Marseille chez les U19. La composition dévoilée par la FFF ne bouleverse pas totalement les repères de l'ASSE, mais elle apporte trois changements dans chacune des deux catégories.

Trois changements dans la poule U17 de l'ASSE

La poule U17 reste composée de quatorze clubs. L'ASSE retrouvera l'AC Ajaccio, l'AS Monaco, l'AS Saint-Priest, le Cavigal Nice, Clermont, le GFC Ajaccio, Nîmes, l'OGC Nice et l'Olympique de Valence. Trois formations présentes la saison dernière ne figurent plus dans ce groupe : Grenoble Foot 38, la JS Ajaccio et Lyon La Duchère. Elles sont remplacées par le FC Villefranche Beaujolais, Istres FC et le SC Bastia. Les Stéphanois conserveront donc un calendrier qui leur fera régulièrement visiter le Sud-Est et la Corse.

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Béziers, Borgo et Cap d'Ail arrivent chez les U19

La poule U19 compte également quatorze équipes. Trois clubs la quittent par rapport à la saison passée : l'AC Ajaccio, le SC Air Bel et le Toulouse FC. L'AS Béziers, le FC Borgo et l'US Cap d'Ail prennent leur place. L'ASSE retrouvera par ailleurs l'AS Monaco, Balma, le Cavigal Nice, le GFC Ajaccio, Montpellier, l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Rovenain, le SC Bastia et l'US Colomiers. Ce groupe conservera donc une forte densité de centres professionnels et de clubs habitués au niveau national.

Pour les jeunes Stéphanois, il s'agira de bien figurer dans ces championnats après un exercice 2025/26 relativement décevant. Les U17 stéphanois ont terminé à la 10e position la saison dernière pendant que les U19 accrochaient péniblement la 8e place. Des classements bien loin des standards et de l'ambition de l'ASSE.