Battue 1-0 par Lens ce vendredi, l'ASSE est désormais reléguée à la dernière place d'Arkema Première Ligue ! Il y a urgence et l'équipe de Sébastien Joseph devra réagir très rapidement. Après la rencontre, le coach des Vertes s'est exprimé.

En neuf rencontres d'Arkema Première Ligue, l'ASSE s'est inclinée à 7 reprises. Le club ligérien possède également la pire attaque du championnat avec six réalisations. Insuffisant pour espérer se maintenir.

L'ASSE incapable de marquer

Pourtant, les Vertes affrontaient une équipe lensoise en grande difficulté également. Depuis le début de la saison, Lens n'avait pris qu'un seul point. Face à la pire défense du championnat (28 buts encaissés), l'ASSE a été incapable de faire la différence

"Encore une fois, on manque de réalisme. Tant que l’on ne marquera pas de but, c’est impossible de gagner des matchs. On a encore des situations pour marquer mais, jusqu’au bout, cela n’a pas réussi. Je pense qu’il y a malgré tout une faute sur Adèle Connesson à la fin du match, mais c’est insuffisant dans ce que l’on produit actuellement."

L'arbitrage encore remis en cause ?

Déjà très critique envers l'arbitrage après la défaite contre le PSG, Sébastien Joseph s'est montré une nouvelle fois, agacé par la situation. Un fait de jeu dans les tous derniers instants qui aurait pu permettre à l'ASSE d'obtenir un pénalty selon le coach des Vertes

"Concernant l’accrochage dans la surface, ce que l’on voit sur les images, c’est que le pied d’Adèle est accroché. C’est un fait de plus parmi ceux que l’on rencontre depuis le début de saison dans beaucoup de matchs. On ne demande pas à être aidés, parce que l’arbitrage n’est pas là pour ça, mais il y a des faits de jeu qui frustrent."

🎥 Le sort s'acharne sur les Stéphanoises. Après le rouge très fortement contestable infligé à Alexandria Lamontagne avant la trève. C'est désormais Adèle Connesson qui subit une faute évidente et non sifflée durant le temps additionnel. #RCLASSE pic.twitter.com/vjpdwtDuYI — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) December 5, 2025

Réagir immédiatement

La saison est encore loin d'être terminée pour l'ASSE. Mais, il y a urgence pour prendre des points. Les Vertes vont devoir réussir à trouver des solutions contre Fleury et Dijon, deux rencontres qui se disputeront avant la trêve.

"On a deux matchs avant la trêve. C’est nécessaire de prendre des points : on ne peut pas se retrouver à quatre points à la trêve, c’est une certitude. Ce serait très compliqué si c’était le cas. On a deux matchs pour montrer un autre visage, pour se montrer plus déterminés que jamais.

Dans ces situations, on ne peut que remonter et rebondir. C’est ce qu’il va falloir faire sur ces deux matchs, et pour la suite."