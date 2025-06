En quête d’une nouvelle gardienne suite au départ de Maryne Gignoux, l’ASSE s’apprête à accueillir Alice Pinguet, ex-joueuse du DFCO selon les informations du Bien Public. Une recrue prometteuse, en passe de retrouver son ancien coach, Sébastien Joseph.

À seulement 22 ans, Alice Pinguet affiche déjà un parcours solide. Joueuse de Nevers, puis formée au PSG, passée par Le Havre, Issy ou encore Dijon, elle cumule une belle expérience du haut niveau.

Une gardienne expérimentée malgré son jeune âge

Cette saison, elle a disputé sept matchs de d'Arkema Première Ligue sous les couleurs du DFCO. Native de Nevers (Nièvre), la gardienne aura pour mission de se montrer rassurante. Il s'agirait d'un précieux atout pour l'ASSE qui cherche à stabiliser leur dernier rempart après la retraite de Mayrine Gignoux.

En équipe de France, elle a également fait ses classes avec huit sélections, dont une récente titularisation avec les U23 contre le Danemark. Une progression régulière qui témoigne de sa fiabilité et de sa capacité à s’imposer dans les moments clés.

Alice Pinguet retrouve Sébastien Joseph à Saint-Étienne

Le choix de Saint-Étienne ne doit rien au hasard. Selon Le Bien Public, Alice Pinguet devrait retrouver dans le Forez un visage bien connu. Sébastien Joseph, son ancien entraîneur à Dijon, sera le nouvel entraîneur de l’équipe féminine de l’ASSE. Cette continuité technique et humaine pourrait faciliter son intégration. En conséquence, elle pourrait rapidement s’imposer comme numéro un dans la hiérarchie des gardiennes stéphanoises.

Une nouvelle ère débute pour l'ASSE

Avec l’arrivée annoncée d’Alice Pinguet et celle imminente de Sébastien Joseph, l’ASSE amorce un nouveau cycle. La stratégie semble claire : miser sur des jeunes talents avec déjà une connaissance du haut niveau. Cela permettrait de construire une équipe ambitieuse et solide. L’ex-joueuse du PSG et du DFCO semble parfaitement incarner cette volonté. Ce choix moderniserait l’effectif tout en s’appuyant sur des bases solides.