Suivi par l’Inter Milan, Monaco et Leverkusen, le défenseur Abdoul Koné est au cœur des convoitises. Un contexte instable pour le Stade de Reims, à dix jours du choc contre Saint-Étienne (ASSE).

Le Stade de Reims est à nouveau au centre des discussions en ce mercato d’hiver. Et pour cause : Abdoul Koné, jeune défenseur central, est dans le viseur de plusieurs clubs européens de renom. Selon Sacha Tavolieri, l’Inter Milan a engagé des discussions préliminaires avec les dirigeants rémois, désireux d’anticiper le départ de Yann Bisseck cet été.

Abdoul Koné affole le marché

Dans le même temps, le Bayer Leverkusen est passé à l’offensive avec une offre estimée à 6,5 M€ + 1 M€ de bonus, assortie de 50 % à la revente et du prêt du joueur jusqu’en juin. Une proposition rejetée par Reims, qui espère un package à 20 M€.

L’AS Monaco, déjà intéressé plus tôt dans la saison, devrait également revenir à la charge dans les prochains jours.

Reims : un effectif en mouvement

En parallèle du dossier Koné, Reims voit son effectif se transformer. Le prêt de Norman Bassette a été rompu, tandis que Yassine Benhattab (Nantes) a remplacé Antoine Leautey, retourné à Amiens. Si Patrick Zabi et Martial Tia sont aussi sollicités, aucun départ n’est encore acté. Le Paris FC pourrait revenir à la charge pour Patrick Zabi. Reims en attedn 25 M€. Manchester United serait sur les rangs.

Ce contexte pourrait peser sur le groupe à dix jours d’un rendez-vous crucial : la réception de l’ASSE, le 24 janvier à 20h.

L’ASSE dans la stabilité

Côté stéphanois, le mercato reste calme comme annoncé par Eirik Horneland. Yvann Maçon a été libéré, Dylan Batubinsika devrait l’imiter, mais aucune arrivée encore enregistrée. L’entraîneur norvégien veut s’appuyer sur son groupe en espérant moins de blessure. Le tout renforcé par l’émergence de plusieurs jeunes du centre de formation.

Reims - ASSE, prévu dans dix jours, est annoncé comme l'un des tournants de la saison. L'ASSE ne devra pas passer au travers.

Source : L’Équipe / Sacha Tavolieri