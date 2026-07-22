Six mois après avoir vu son aventure terminée dans le Forez, direction l'Europe de l'Est pour un ancien défenseur de l'ASSE, qui est sur le point de s'engager avec le club mythique du Fotbal Club FCSB (ex-Steaua Bucarest).

Arrivé dans le Forez à l'été 2023 en provenance du FC Famalicão (après un prêt remarqué au Maccabi Haïfa où il avait goûté à la Ligue des Champions), Dylan Batubinsika s'était rapidement imposé comme un cadre de la charnière centrale de l'ASSE.

Il aura grandement participé à la dynamique défensive lors de la campagne de Ligue 2 conclue par le retour dans l'élite. Durant son passage chez les Verts, il est resté un élément important des Léopards de RDC, participant notamment à la Coupe d'Afrique des Nations. Comme pour beaucoup, la saison en Ligue 1 a été plus difficile et a contribué à son déclassement dans la hiérarchie des défenseurs de l'ASSE.

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Eirik Horneland et son staff l'avaient écarté l'été dernier avant que Dylan Batubinsika ne quitte le club lors du mercato d'hiver. L'ancien parisien a alors rebondi à Larissa en Grèce, qu'il quitte donc, six mois plus tard.

Direction la roumanie pour Batubinsika dans ce mercato d'été

Selon les informations dévoilées par le journaliste Loïc Tanzi (L'Équipe), l'ancien défenseur central de l'AS Saint-Étienne, Dylan Batubinsika, va découvrir un nouveau championnat dans ce mercato. L'international congolais s'apprête à signer en Roumanie sous les couleurs du FCSB.

Après une étape mitigée qui l'aura vu connaître des hauts et des bas sous le maillot vert, le joueur formé au PSG s'offre un nouveau défi ambitieux au sein du club le plus titré du football roumain.

En rejoignant le FCSB, Batubinsika intègre un club habitué aux joutes européennes et toujours ambitieux en SuperLiga roumaine. Il y apportera son bagage athlétique, son expérience du haut niveau et son sens du duel dans l'axe de la défense.