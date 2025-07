Le championnat d'Arkema Première Ligue débute dans un peu moins de deux mois. L'ASSE et les onze autres équipes qui composent ce championnat connaissent désormais leur calendrier ! Les Vertes abordent la saison 2025-2026 avec un mercato animé et un calendrier exigeant en Arkema Première Ligue.

L’ASSE vit un mercato aussi actif que stratégique. Après une saison 2024-2025 marquée par un maintien accroché de justesse, le club a choisi de tourner une page. Plusieurs cadres ont quitté le navire. Maryne Gignoux a pris sa retraite, Cindy Caputo s’est engagée avec Fleury, et Sarah Stratigakis est retournée au Canada. L’ex-capitaine Solène Champagnac et Fiona Bogi ont quant à elles pris la direction de Toulouse.

En parallèle, les Vertes ont confié les rênes de l’équipe à Sébastien Joseph, ancien coach du DFCO, avec une ambition claire. Elever le niveau de jeu et viser plus haut en Arkema Première Ligue. Le technicien a déjà vu plusieurs recrues arriver : Alice Pinguet (gardienne), Welma Fon (attaquante), Rachel Corboz (milieu expérimentée), et l’offensive danoise Sofie Hornemann. La jeune défenseure serbe, Aleksandra Gajić, a, elle aussi, rejoint le club ces derniers jours.

Un calendrier débutant fort… à l’extérieur

Le retour dans l’élite se fera directement face à l’un des favoris. Un déplacement périlleux à Nantes le 6 septembre. Suivront deux autres chocs en septembre, à domicile, pour le Derby contre Lyon (20/09) puis le Paris FC (27/09). Une entrée en matière corsée, qui obligera les joueuses de Sébastien Joseph à être immédiatement dans le rythme.

Au début du mois d'octobre, l’ASSE retrouvera son public, pour accueillir Marseille récemment promue (04/10) puis Le Havre (18/10). La réception du Paris SG en novembre (22/11) sera un nouveau test grandeur nature pour jauger les progrès réalisés.

Clap de fin à domicile face à Fleury… et Caputo

Le Derby retour est programmé le weeek-end du 07 février. Après une deuxième partie de saison tout aussi dense, les Vertes termineront leur exercice 2025-2026 devant leurs supporters, face à Fleury le 6 mai. Ce match de clôture aura une saveur toute particulière. Cindy Caputo, meilleure buteuse de l’ASSE en 2024-2025, portera alors le maillot francilien.

D’ici là, les Vertes auront enchaîné des oppositions directes face à des concurrents au maintien comme Dijon, Montpellier ou Strasbourg, avec pour ambition de sécuriser le plus tôt possible leur place parmi l’élite.

Le groupe est jeune, talentueux et ambitieux. Reste à concrétiser ce potentiel sur le terrain, dès les premières journées. Le mercato est, lui, loin d'être terminé pour le club stéphanois.