Le mercato féminin se poursuit à l’ASSE avec l’arrivée probable de Deborah Bien-Aimé. La défenseure haïtienne, passée par les États-Unis, devrait poser ses valises dans le Forez pour la saison 2025-2026.

L’AS Saint-Étienne version féminine vit un mercato aussi actif que stratégique. Après une saison 2024-2025 marquée par un maintien accroché de justesse, le club a choisi de tourner une page. Plusieurs cadres ont quitté le navire : Maryne Gignoux a pris sa retraite, Cindy Caputo s’est engagée avec Fleury, et Sarah Stratigakis est retournée au Canada. L’ex-capitaine Solène Champagnac et Fiona Bogi ont quant à elles pris la direction de Toulouse.

En parallèle, les Verts féminines ont confié les rênes de l’équipe à Sébastien Joseph, ancien coach du DFCO, avec une ambition claire : élever le niveau de jeu et viser plus haut en Arkema Première Ligue. Le technicien a déjà vu plusieurs recrues arriver : Alice Pinguet (gardienne), Welma Fon (attaquante), Rachel Corboz (milieu expérimentée), Sofie Hornemann (offensive danoise). La jeune défenseure serbe, Aleksandra Gajić a, elle aussi, rejoint l'effectif stéphanois.

Deborah Bien-Aimé, profil international pour l’arrière-garde

D’après les informations de Caleb Jephté Pierre, une cinquième recrue est en route. Deborah Bien-Aimé, jeune internationale haïtienne de 21 ans, va rejoindre l’ASSE. Défenseure centrale formée aux États-Unis à Florida International University, elle s’est illustrée cette saison en NCAA avec un rôle majeur dans la conquête du titre C-USA (Championnat et Tournoi), et une place dans le All-CUSA First Team.

Capable de jouer 90 minutes avec régularité (1 603 minutes sur la saison 2024), elle s’est également distinguée en transformant le penalty décisif en finale de la Conference USA Tournament. À noter : Bien-Aimé était récemment ciblé par le FC Nantes, preuve que son profil ne laisse pas indifférent dans l’Hexagone.

Déjà capée avec la sélection A d’Haïti, elle a honoré sa première sélection en février 2024 contre Porto Rico.

Un mercato féminin bien lancé

Avec déjà cinq recrues, l’ASSE version Sébastien Joseph montre clairement sa volonté de structurer un effectif capable de mieux figurer en Arkema Première Ligue. La défense, particulièrement exposée la saison passée, semble être au cœur des priorités de ce mercato. L’arrivée de Bien-Aimé, joueuse à potentiel, au profil international, s’inscrit pleinement dans cette logique.