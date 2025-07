Non convoqué pour la reprise de l’ASSE, Ayman Aiki semble à la croisée des chemins. Le club réfléchit à un nouveau projet pour l’international U20 français.

Alors que les Verts ont officiellement lancé leur préparation estivale, un nom manque à l’appel : Ayman Aiki. L’ailier formé à l’ASSE, auteur de débuts prometteurs sous Laurent Batlles, n’a pas été convié à la reprise de l’entraînement avec le groupe professionnel. Une absence qui en dit long sur la place actuelle du joueur dans le projet stéphanois, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027. Le club cherche désormais la meilleure option pour relancer une carrière qui tarde à décoller.

Ayman Aiki, des débuts précoces et prometteurs

En août 2022, Ayman Aiki devient, à 17 ans, l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire de l’ASSE en Ligue 2, trouvant le chemin des filets dès sa première apparition contre Dijon. À ce moment-là, l’avenir semble lui sourire. Vif, technique, percutant, il incarne une génération prometteuse de la formation stéphanoise.

Mais la suite est plus nuancée. Aiki peine à confirmer son potentiel dans la durée, freiné par une équipe en difficulté et un manque de régularité. Son passage dans le groupe professionnel reste épisodique, et malgré ses qualités, il n’a pas su s’imposer comme un joueur de rotation dans l’effectif.

Un prêt mitigé à Bastia, une saison freinée par les blessures

Envoyé en prêt au SC Bastia en janvier 2025, Aiki n’a pas pleinement convaincu. En Corse, il a participé à quelques rencontres intéressantes mais a vu sa dynamique interrompue par une blessure, qui l’a écarté des terrains en fin de saison. Un contretemps fâcheux alors qu’il commençait à retrouver du rythme. Une blessure qui l'a empêché également de participé au tournoi Maurice Revello (ex-tournoi de Toulon) avec l'équipe de France U20. Bernard Diomède, le selectionneur, l'avait pourtant retenu dans un premier temps.

Avec 13 matchs professionnels disputés en Ligue 2 – dont plusieurs avec Bastia – le joueur n’a pas encore atteint la dimension attendue. Pourtant, son profil reste suivi par les observateurs. L’ASSE, consciente de son potentiel, ne souhaite pas le brader et envisage de le prêter à nouveau, ou d’étudier un transfert si une offre cohérente émerge.

Une nouvelle chance à l’horizon pour l’international U20

Avec 29 sélections toutes catégories confondues en équipe de France, Aiki conserve une vraie cote auprès des observateurs. Son statut d’international U20 et sa marge de progression font de lui un jeune talent à ne pas sous-estimer. Si aucun nouveau projet n’est défini cet été, il pourrait être cantonné à l’équipe réserve, un scénario que le joueur et le club souhaitent éviter.

Des clubs comme Bastia – où il a laissé une bonne impression humaine et sportive – ou encore Getafe, charmé par son profil lors d’une précédente préparation estivale, pourraient revenir à la charge dans les prochaines semaines.

Le mercato estival pourrait donc offrir à Ayman Aiki une nouvelle rampe de lancement. Encore faut-il faire le bon choix. Pour lui, l’heure n’est plus aux promesses, mais à la confirmation.