L'inquiétude était de mise, samedi soir, sur la pelouse de Nancy. Kévin Pedro, au sol, se tord de douleur. Le jeune défenseur stéphanois, dont la saison est aussi bluffante que sa rapide ascension dans la hiérarchie du collectif de Montanier, s'en sort finalement bien. Tout le monde peut souffler, et notamment ceux qui le connaissent depuis tout petit et qui savent à quel point Kévin Pedro est resté le même...

Le match nul décroché à Nancy (1-1) a laissé des traces, dans le jeu comme dans les esprits. La sortie de Kévin Pedro, touché après un choc, a suscité de l’inquiétude avant que Philippe Montanier ne rassure.

Car si Pedro a marqué cette rencontre malgré lui, c’est surtout sa saison qui retient l’attention. Dans une défense en quête de stabilité, il s’est imposé sans bruit. Son activité dans le couloir, sa capacité à répéter les efforts et sa régularité en font aujourd’hui une option plus que crédible.

Kévin Pedro est resté “le même qu’il y a 10 ans”

Ce constat n’étonne pas ceux qui l’ont connu plus jeune. Lionel Bopiko, directeur technique de Ris-Orangis, n’a aucun doute, comme il l'évoque dans Le Progrès. "Le Kévin que vous voyez aujourd’hui, c’est le même qu’il y a 10 ans, il n’a pas changé."

Très tôt, le potentiel du joueur s’est exprimé. "Il était U12 mais jouait avec les U13… et pour le premier match où je le vois, ils font 4-4 et Kévin met les 4 buts." Une domination déjà visible, notamment dans sa capacité à faire des différences balle au pied. "Il éliminait tout le monde en remontant le ballon."

Mais au-delà des qualités techniques, c’est surtout son comportement qui ressort. "La gestion d’un Kévin, c’est d’une simplicité incroyable." Kévin Pedro est décrit comme calme, réfléchi, avec une vraie maturité. "Très calme, intelligent, la tête sur les épaules, réservé, poli… Le même qu’aujourd’hui !"

Une progression logique à l’ASSE

Dans ce contexte, son évolution à Saint-Étienne apparaît cohérente. Le club avait rapidement identifié son potentiel. "Les Verts ont été très réactifs, entre le moment où ils l’ont vu et le moment où Kevin était invité à Saint-Étienne avec sa famille, il n’y a eu que quelques jours."

Depuis, Pedro franchit les étapes sans rupture. Son intégration dans le groupe professionnel, sa capacité à répondre présent dans différents contextes et son comportement constant confirment ce que ses formateurs avaient perçu.

L’épisode de Nancy rappelle que sa présence compte déjà dans l’équilibre de l’équipe. Mais surtout, il souligne une continuité qui force l'admiration. Celle d’un joueur qui n’a pas changé en grandissant, et qui construit sa place sans bruit, semaine après semaine.