Vainqueur face à l'OM ce mercredi, l'ASSE féminine espère poursuivre sa bonne dynamique ce samedi à 15h face au FC Nantes. Diffusée gratuitement, la rencontre est accessible à tous !

Avec 8 points au compteur, l'ASSE n'occupe plus la dernière place d'Arkema Première Ligue. Les joueuses de Sébastien Joseph, espèrent pouvoir s'appuyer sur le dernier succès (1-0) sur la pelouse de l'OM. Face à elles, le FC Nantes. En très grandes formes, les visiteuses sont aujourd'hui secondes du championnat. Devant des clubs comme le Paris FC et le PSG.

La rencontre entre l'ASSE et Nantes en Live

Le match qui se déroule au Stade Salif Keita vous est proposé en direct sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue. Voici le live ci-dessous.