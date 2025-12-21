L’ASSE se déplace dans le Sud pour clore son année 2025. Les Stéphanois défient Nice cet après-midi pour le compte des 32ᵉˢ de finale de la Coupe de France. Voici la composition que devrait choisir Eirik Horneland ce dimanche pour défier les Aiglons.

Depuis maintenant deux mois, l’OGC Nice n’a plus remporté la moindre rencontre. Pire encore, les hommes de Franck Haise n’ont pris le moindre point, ni en championnat ni en Coupe d’Europe. Une hémorragie que les Aiglons veulent stopper face à l’ASSE avant la trêve hivernale. De leur côté, les Ligériens n’ont sans doute pas oublié leur dernier voyage à l’Allianz Riviera et espèrent laver l’affront en enfonçant Nice dans la crise.

Une infirmerie qui peine à se vider pour l’ASSE

Revenu d’une lésion aux ischio-jambiers face à Dunkerque, Joshua Duffus a rechuté et a de nouveau rejoint l’infirmerie après la rencontre, il y a deux semaines. Aïmen Moueffek a lui aussi pu revenir sur la pelouse de l’USLD, mais sera également forfait ce dimanche face aux Aiglons.

Le milieu marocain a repris les séances individuelles aux côtés de Lassana Traoré, qui n’a plus joué depuis plusieurs mois. Chico Lamba est aussi en réathlétisation depuis plusieurs semaines et espère rapidement rejouer en 2026. Joao Ferreira manque également à l’appel.

Sorti sur blessure à Dunkerque, Ebenezer Annan souffre de la cheville et devrait encore manquer quelques semaines de compétition. Le Ghanéen a subi une blessure moins importante que celle sur son autre cheville, qui l’avait éloigné des terrains pendant un mois en début d’exercice.

En plus de ces nombreuses absences, Irvin Cardona a également dû déclarer forfait pour cette partie. L’international maltais a reçu une béquille face à Bastia et ne sera pas présent à l’Allianz Riviera cet après-midi.

Djylian N’Guessan et Paul Eymard ont pu revenir s’entraîner avec le groupe en début de semaine. Ces retours sont les seuls qu’Eirik Horneland a pu observer dans son effectif cette semaine lors des séances collectives.

L’ASSE change sa ligne défensive

Titulaire lors des deux tours précédents, Brice Maubleu ne devrait pas disputer une troisième rencontre en Coupe de France. Eirik Horneland, qui souhaite faire jouer l’équipe la plus compétitive possible, devrait opter pour son gardien numéro un : Gautier Larsonneur.

En défense, Dennis Appiah devrait débuter sur le banc. L’entraîneur norvégien devrait choisir Maxime Bernauer au poste de latéral droit. Comme face à Bastia, Ben Old devrait occuper le rôle d’arrière gauche et devra sans doute davantage montrer ses compétences défensives face à Nice.

Dans l'axe, Kevin Pédro et Mickaël Nadé devraient être associés. Les deux joueurs vont disputer leur second match ensemble après avoir été associés face à Troyes en championnat et à Quetigny, au 7ᵉ tour.

Un entrejeu inédit

Mahmoud Jaber devrait être titularisé au poste de milieu reculé du trio stéphanois. Si Eirik Horneland et le board de l’ASSE espèrent recruter un véritable numéro six cet hiver, ils devront une nouvelle fois compter sur l’Israélien pour occuper ce rôle cet après-midi.

Paul Eymard devrait connaître sa troisième titularisation en autant de matchs possibles en Coupe de France cette saison. Si Florian Tardieu joue tous les matchs de Ligue 2 depuis le début de l’exercice, il devrait connaître sa première titularisation en Coupe de France. L’ancien Troyen n’avait pas joué lors des deux précédents tours disputés par les Verts.

Stassin de retour dans le onze

Eirik Horneland va être contraint à des ajustements dans son trio offensif cet après-midi face à Nice. Seul Zuriko Davitashvili ne devrait pas être concerné et enchaîner au poste d’ailier gauche. L’ASSE va devoir compter sur son international géorgien, co-meilleur buteur de Ligue 2 et auteur d’un doublé face à Bastia pour éviter la défaite le week-end dernier.

Avec l’absence d’Irvin Cardona, le coach norvégien devrait replacer Augustine Boakye sur l’aile droite ce dimanche après-midi. Un choix qui devrait permettre à Lucas Stassin d’être titularisé en pointe de l’attaque stéphanoise. Le Belge, muet depuis fin septembre avec l’ASSE, devrait être titularisé pour la première fois depuis le 25 octobre et la défaite 4-0 à Annecy.