Luis Castro a bien figuré dans les radars de l’ASSE ces derniers jours. Annoncé comme une option potentielle pour le banc stéphanois, le technicien portugais ne rejoindra finalement pas le Forez. La piste s’est rapidement refermée puisque l’ancien entraîneur du FC Nantes s’est officiellement engagé ailleurs.

L’AS Saint-Étienne réalise une saison honorable en Ligue 2 et occupe actuellement la deuxième place du classement. Dans ce contexte, la stabilité sportive reste un élément clé pour le club. Pourtant, comme souvent, plusieurs noms circulent en coulisses. Celui de Luis Castro a récemment émergé. Selon les informations de L’Équipe, l’ASSE faisait partie des clubs attentifs à la situation du technicien portugais, libre après son départ de Nantes. Un profil qui correspondait à certains critères recherchés par le club, notamment sa capacité à travailler avec les jeunes joueurs et à installer une identité de jeu claire. Cette rumeur n’a toutefois pas duré longtemps, puisque l’avenir de Luis Castro s’est rapidement éclairci loin de Geoffroy-Guichard.

Luis Castro, une piste vite refermée pour l’ASSE.

Le Levante UD a officialisé l’arrivée de Luis Castro sur son site officiel. Le club espagnol a annoncé un accord jusqu’en juin 2027 avec l’entraîneur portugais, qui arrive en provenance du FC Nantes. À 45 ans, Luis Castro poursuit ainsi sa carrière à l’étranger après avoir dirigé l’USL Dunkerque et travaillé de nombreuses années au sein du centre de formation du Benfica. À Lisbonne, il s’est forgé une solide réputation, marquée notamment par la conquête de l’UEFA Youth League et par l’émergence de plusieurs talents aujourd’hui bien installés au plus haut niveau, comme João Neves, Gonçalo Ramos ou António Silva. Autant de références qui expliquent l’intérêt suscité par son profil ces derniers mois, y compris du côté de l’AS Saint-Étienne.

Un profil apprécié, mais un projet espagnol plus avancé.

Luis Castro est reconnu pour être un entraîneur méthodique et analytique, avec une identité de jeu offensive clairement assumée. Son travail repose avant tout sur le développement individuel des joueurs et sur la valorisation des jeunes talents, un axe fort de sa philosophie. Des principes qui ne sont pas sans rappeler l’ADN historique de l’ASSE. Néanmoins, le Levante UD a su avancer plus rapidement et proposer un projet structuré sur le long terme, axé sur la méthodologie et la construction d’une identité forte. Un discours qui a convaincu le technicien portugais de rejoindre le club espagnol.

Pour l’AS Saint-Étienne, cette piste appartient désormais au passé. Le club reste concentré sur ses objectifs sportifs immédiats et sur la fin de saison en Ligue 2. Eirik Horneland est l’entraîneur en place et aucune décision ne viendra perturber la dynamique actuelle. L’information est désormais claire : Luis Castro ne rejoindra pas les Verts. Le dossier est définitivement clos.