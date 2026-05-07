90'+4', ce sont ces quatre minutes de temps additionnel qui ont été de trop pour les joueuses de l'ASSE. Alors qu'elles étaient bien parties pour aller chercher un maintien miraculeux face à Fleury, les Vertes ont fini par craquer. Ce match nul (1-1) condamne l'équipe de Yannick Chandioux, officiellement reléguée en Seconde Ligue. Après la rencontre, le coach de l'AS Saint-Étienne a réagi.

Tout était favorable aux Vertes jusqu'à la toute fin du match. Les défaites de Lens (6-2) face au Paris FC et de Montpellier (3-1) contre l'OL Lyonnes étaient une aubaine pour l'AS Saint-Étienne. Une victoire contre Fleury, et le maintien était dans la poche ! Malheureusement, ce scénario s'est terminé de manière frustrante, lorsque Fleury a accéléré à l'ultime minute. "On a même, à un partout, la tête au deuxième poteau sur l’ultime corner… C’est un petit résumé du match, effectivement, et peut-être même de la saison."...

Des matchs à regretter, une équipe de l'ASSE remotivée

Après un mercato ambitieux, l'ASSE est passée complètement à côté de sa saison. Trois victoires, onze buts inscrits (un tous les deux matchs), c'est trop peu pour se maintenir parmi les douze meilleures équipes françaises. "On a neuf orteils et demi en Première Division et c'est un scénario qui est dingue, oui. Qui est dingue … On a une situation de supériorité sur l’égalisation. C’est une erreur, c'est sûr. Mais on a eu tellement de situations pour marquer avant, pour mener 1-0 plus tôt, pour faire le break. Bien sûr, Fleury a eu quelques situations aussi dangereuses, mais à travers le travail et le combat, on était là. Je crois qu'on était présentes sur le match."

Mais la combativité ne suffit pas, c'est l'efficacité qui prime. "Et finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu le schéma offensif de la saison. C'est pour ça qu’il est probablement malvenu de se dire que sur la fin on fait une erreur derrière. Seulement quatre équipes ont encaissé plus de buts que nous, alors que nous avons la pire attaque. On a pêché là-dedans."

La Seconde Ligue pour les Vertes

Après trois saisons en Arkema Première Ligue, l'ASSE retrouve ainsi la seconde division, comme Lens, promu la saison passée. "Je crois que Saint-Étienne mérite d'être en première division. J'aurais aimé vous dire ça en ayant accompli la mission. On va vite remonter, ou le club va vite remonter si ce n’est pas avec moi. Je le confirme : Saint-Étienne a tout ce qu'il faut pour être en première division féminine. Clairement."

Par ces mots, le coach de l'ASSE indique qu'il croit toujours au projet. Yannick Chandioux espère toujours pouvoir compter sur la motivation des supporters la saison prochaine. L'objectif sera clairement de ne pas s'éterniser en Seconde Ligue et de construire un collectif capable de se stabiliser au plus haut niveau. "Je tiens à remercier les supporters. Ils étaient présents en nombre et ils nous ont poussées, je pense que ça nous a aidées. C’est important de savoir qu’ils seront là la saison prochaine aussi parce que le club a fait beaucoup de choses pour les filles."