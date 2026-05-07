Passé par Geoffroy-Guichard entre 2018 et 2020, Franck Honorat s'est construit une carrière solide depuis son départ. À 29 ans, l'ailier du Borussia Mönchengladbach attire l'attention de Liverpool.

De l'ASSE à la Bundesliga : le parcours d'un joueur qui a grandi loin des projecteurs

Franck Honorat, c'est d'abord une histoire de patience. Formé à Nice, passé par Sochaux, Clermont et l'ASSE en 2018-2019, l'ailier varois a pris le temps de construire son niveau. Dix-neuf matchs sous le maillot vert, 14 titularisations, 4 passes décisives. Assez pour convaincre le club ligérien de le recruter définitivement en 2019, avant qu'il ne reparte vers Brest en 2020 pour 5 millions d'euros.

C'est en Bretagne qu'Honorat a véritablement explosé. Trois saisons à Brest, des statistiques en constante progression, et un transfert à Mönchengladbach à l'été 2023 pour 8 millions d'euros. Depuis, il s'est imposé comme l'un des ailiers les plus créatifs de Bundesliga. Cette saison, 2 buts et 6 passes décisives en 26 matchs, 8 contributions directes au total pour un joueur utilisé à 78 minutes de moyenne.

Franck Honorat : Le profil Data qui attire Liverpool

Selon Anfield Watch, Liverpool a dépêché des membres de son staff pour observer personnellement Honorat. En voyant les données, on comprend immédiatement pourquoi.

Classé #5 en Bundesliga en profil Attaquant Complet et #4 en Faux 9, Honorat affiche des chiffres de création qui sortent du lot. xA au 100e centile. Personne en Bundesliga ne génère plus de buts attendus sur passes D que lui à son poste. Passes vers la surface au 100e centile. Passes clés au 98e centile. Passes décisives au 94e centile. Passes progressives au 100e centile. Passes réussies au 91e centile, passes en avant au 92e centile.

Le tableau est celui d'un attaquant qui ne marque pas beaucoup mais qui crée des situations en permanence pour ses coéquipiers. Un profil de faux neuf créateur, à la fois point d'appui technique et déclencheur d'occasions. Vitesse max au 97e centile, distance en sprint au 88e centile : il est aussi rapide que créatif.

Franck Honorat : Les limites que la data ne cache pas

Le rapport Data'Scout est honnête. Honorat cadre peu de tirs (45e centile), provoque très peu de fautes (2e centile) et gagne peu de duels aériens (9e centile). Ce n'est pas un attaquant de surface, pas un joueur de duels, pas un finisseur. Si Liverpool cherche un buteur, il n'est pas la bonne réponse.

En revanche, si les Reds cherchent un joueur capable de faire circuler le ballon dans le dernier tiers, de trouver des espaces entre les lignes et de mettre ses coéquipiers en position de marquer — Honorat est élite. Dans un système de Slot qui valorise la possession et la création collective, ce profil fait sens. Dans la transition ? Encore plus.

Liverpool, une piste crédible à 8,5 millions d'euros

Valorisé à 8,5 M€ selon Data'Scout, sous contrat avec Mönchengladbach jusqu'en juin 2029, Honorat ne sera pas bradé. Mais pour un club comme Liverpool, le montant est accessible et le profil recherché en Europe.

Pour les supporters stéphanois qui l'ont vu à Geoffroy-Guichard entre 2018 et 2020, le voir évoluer en Premier League la saison prochaine aurait quelque chose de savoureux. L'ex-Vert qui avait quitté Saint-Étienne sans faire de bruit pourrait bien rejoindre l'un des clubs les plus prestigieux du monde. Le chemin a été long. L'arrivée pourrait être fracassante.

Sources : Anfield Watch, Data'Scout (datascout.fr), Transfermarkt