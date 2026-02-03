Julien Le Cardinal est devenu, à 28 ans, la troisième recrue hivernale de l’AS Saint-Étienne. Derrière ce renfort se cache un parcours singulier, loin des trajectoires linéaires. Défenseur central capable d’évoluer sur un côté, le Breton arrive dans le Forez avec une histoire façonnée par les détours, le doute et une progression patiente jusqu’à la Ligue des champions. Un profil atypique.

Formé à Saint-Brieuc, puis brièvement passé par Guingamp, Julien Le Cardinal a très tôt connu la face cachée du football. Loin des centres de formation sécurisés, il traverse une période de rupture avec le jeu. Dans un entretien accordé à So Foot, il racontait sans détour : "Le foot ne faisait plus partie de ma vie." À cette époque, il travaille en usine, en restauration, à la gare, tout en évoluant dans le monde amateur. "Si tu ne travailles pas, tu n’as pas d’argent", expliquait-il, résumant une réalité souvent invisible du football français. Ce retour à la base forge une mentalité qui ne le quittera plus.

Un parcours forgé dans l’effort et la patience

Le redémarrage s’opère au Stade Briochin, en National 2. Julien Le Cardinal y retrouve du temps de jeu, de la stabilité et une confiance progressive. "Ça m’a donné encore plus envie de bosser", confiait-il en évoquant ses premières saisons seniors. Ses performances attirent l’attention du SC Bastia, qu’il rejoint à l’été 2019. Sur l’Île-de-Beauté, il dispute 79 rencontres, participe à deux montées successives et s’aguerrit dans un environnement exigeant. "C’est grâce au Sporting que je suis là aujourd’hui", reconnaissait-il, soulignant l’importance de cette étape fondatrice.

Après Bastia, son chemin vers l’élite reste sinueux. Recruté par le Paris FC en 2022, il connaît un passage bref avant d’être appelé par le RC Lens à l’automne. Là encore, le temps de jeu est compté, mais l’apprentissage est profond. "À Lens, j’ai appris l’exigence", expliquait-il, ajoutant : "Plus on monte, plus c’est dur." Loin de nourrir de l’amertume, Le Cardinal assume son rôle dans un groupe de très haut niveau. Il va même jusqu’à faire un sacrifice financier pour rejoindre Lens : "J’ai divisé mon salaire par deux pour pouvoir signer."

Julien Le Cardinal : de la Ligue des champions au Forez

Le retour en Bretagne, sous les couleurs du Stade Brestois, marque un tournant. Julien Le Cardinal y retrouve son poste axial et une place dans un collectif ambitieux. Lors de la saison 2023-2024, il participe à 15 matches d’un exercice historique pour Brest, qualifié pour la Ligue des champions. La compétition européenne devient alors un aboutissement symbolique. "On savait que jouer la Ligue des champions, c’était du bonheur et du plaisir", confiait-il à Flashscore. Il inscrit même le but décisif face au PSV Eindhoven, scellant une qualification qui restera comme l’un des sommets de sa carrière.

À Saint-Étienne, l’ASSE ne recrute pas seulement un défenseur polyvalent. Le club accueille un joueur marqué par les épreuves, capable d’apporter une expérience construite dans la difficulté. "Il ne faut jamais lâcher et l’entourage est très important dans une vie de footballeur", résumait Le Cardinal en guise de morale personnelle. Engagé jusqu’en 2027, il arrive dans le Forez sans promesse de statut, mais avec une trajectoire crédible et un vécu qui résonne avec l’ADN stéphanois. Dans un club en quête de stabilité et de repères solides, son profil incarne une forme de continuité plus qu’un pari.