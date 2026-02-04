Selon une étude du CIES Football Observatory, l’AS Saint-Étienne (ASSE) figure dans le top 10 mondial des équipes les plus à l’aise avec le ballon. Un classement dominé par le Bayern Munich, mais où les Verts devancent des clubs prestigieux.

Ce n’est pas sur les résultats que l’AS Saint-Étienne brille en cette saison, mais sur la qualité de son jeu. Et ce n'est pas Peuple Vert qui l'affirme. Dans son 532e rapport hebdomadaire, l’Observatoire du football du CIES classe le club forézien parmi les 10 équipes les plus à l'aise avec le ballon au monde. Un classement qui prend en compte 915 clubs répartis dans 58 championnats.

Avec un indice global de 88,8, l’ASSE arrive à la 8e place mondiale, devant des géants, et juste derrière des cadors comme le PSG, le FC Barcelone ou encore Manchester City.

Une domination en Ligue 2 sur le plan du jeu

Dans le détail de la Ligue 2 française, l’ASSE écrase la concurrence avec une large avance sur les autres équipes. Dunkerque et le Stade de Reims complètent le podium, mais restent loin des Verts.

Le classement repose sur quatre critères clés mesurés à partir de données :

Proximité des passes (plus les passes sont courtes, mieux c’est)

Tempo (vitesse des transmissions en possession)

Durée des temps de possessions

Présence dans le tiers adverse, ballons reçus au sol

Avec un tempo de 1,316 et une durée de possession de 1,221, l’ASSE affiche une capacité rare à faire vivre le ballon. L'équipe d’Eirik Horneland prônait un style basé sur la maîtrise collective et la patience. Une philosophie qui se constate donc sur les statistiques. Mais pas au classement.

L'ASSE : Un projet séduisant… des résultats insuffisanta

Malgré ces chiffres flatteurs, l’ASSE ne surnage pas en Ligue 2. Loin de là. Cinquièmes du championnat après 21 journées, les Verts affichent un bilan mitigé : 10 défaites déjà, et 27 buts encaissés. Un constat difficile à accepter pour un club aux ambitions de montée immédiate et aux moyens largement supérieurs à la moyenne du championnat.

Face à cette dynamique négative, la direction a tranché. Eirik Horneland a été évincé, laissant sa place à Philippe Montanier, dernièrtement nommé nouvel entraîneur. Le défi est de taille pour le technicien français, qui devra trouver l'équilibre entre le beau jeu et l’efficacité pragmatique attendue à ce niveau.

Des Verts séduisants mais trop naïfs ? La question mérite d’être posée. Pas ces dernières semaines en tout cas. L’évolution du jeu sous la houlette de Montanier sera scrutée de près. Et cette belle 8e place mondiale au classement CIES n’aura de réelle valeur que si elle s’accompagne d’un retour en Ligue 1.

Top 10 mondial des équipes les plus à l’aise avec le ballon selon le CIES (indice global) :

Bayern Munich – 100,0 Paris Saint-Germain – 98,9 FC Barcelone – 98,6 Bayer Leverkusen – 95,3 Columbus Crew – 94,9 Manchester City – 92,0 FC Nordsjælland – 90,9 AS Saint-Étienne – 88,8 Celtic FC – 88,7 Olympique de Marseille – 86,7

Source : CIES Football Observatory