L’avenir de Kurt Zouma s’écrit de nouveau en pointillés. Arrivé au CFR Cluj au début du mois de septembre pour se relancer, le défenseur central français serait déjà sur le point de quitter la Roumanie selon l'Equipe. À peine cinq mois après son arrivée... Une nouvelle mésaventure pour l'ancien stéphanois.

Libre depuis la fin de son prêt à Al-Orobah, Kurt Zouma s’était engagé le mercredi 3 septembre pour deux saisons avec le club roumain. Une signature qui devait marquer un nouveau départ pour l’international français de 30 ans. Mais la situation financière du CFR Cluj est venue bouleverser ces plans. Comme plusieurs joueurs de l’effectif, Zouma n’a pas été payé par son employeur et a entamé une procédure de rupture de contrat. Sauf retournement de situation, l’ancien international tricolore devrait donc se retrouver libre sur le marché dans les prochains jours.

Le CFR Cluj, un géant roumain fragilisé

Sur le plan sportif, son passage à Cluj restera très discret. Kurt Zouma n’aura donc disputé que quatre rencontres. Trois en championnat et une en Coupe nationale, sans jamais parvenir à s’installer durablement dans la rotation.

Fondé en 1907, le CFR Cluj s’est imposé comme l’un des clubs majeurs du football roumain au cours des deux dernières décennies. Multiple champion de Roumanie et habitué des compétitions européennes (Ligue des champions et Ligue Europa), le club de Transylvanie a longtemps brillé par sa stabilité sportive. Mais depuis plusieurs mois, des difficultés économiques plombent son fonctionnement, entraînant retards de salaires et tensions internes, au point de pousser plusieurs joueurs vers la sortie.

Des péripéties pour l'ancien crack stéphanois

Avant de connaître une carrière internationale, Kurt Zouma s’est révélé en Ligue 1 sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne. Arrivé très jeune dans le Forez, il s’impose rapidement comme un titulaire indiscutable grâce à sa puissance physique et sa maturité précoce. Entre 2011 et 2014, il dispute plus de 50 matches avec les Verts et remporte la Coupe de la Ligue en 2013, lançant définitivement sa carrière.

Ses performances lui ouvrent ensuite les portes de l’Angleterre, où il évoluera notamment à Chelsea FC puis à West Ham. Avant de multiplier les expériences à l’étranger. Désormais libre ou sur le point de l’être, Kurt Zouma s’apprête à écrire un nouveau chapitre d’une carrière jusque-là riche, mais marquée ces derniers mois par l'instabilité.

Source : L'Équipe