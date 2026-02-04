Le parcours d’Yvan Neyou prend un nouveau virage, loin des terrains européens. À 29 ans, l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Getafe CF à Al Okhdood, actuel 17e de Saudi Pro League. Ce choix est avant tout sportif. En effet, il est dicté par une situation devenue compliquée en Espagne.

Arrivé à Getafe l’été dernier en provenance de Leganés, Neyou espérait s’inscrire durablement dans la rotation madrilène. La réalité a été bien différente. Cantonné à un rôle secondaire, le milieu camerounais n’a disputé que huit rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Ce temps de jeu s’est révélé trop limité. Pourtant, Neyou est un joueur habitué à enchaîner les minutes et à structurer le jeu au milieu de terrain. Ainsi, l’idée d’un départ temporaire s’est rapidement imposée comme une évidence.

Comme évoqué ces dernières semaines, Yvan Neyou était activement à la recherche d’un nouveau projet dès cet hiver. Plusieurs pistes avaient été étudiées. Finalement, c’est l’Arabie saoudite qui lui offre une porte de sortie concrète. À Al Okhdood, le joueur va découvrir un championnat en pleine évolution. De plus, ce championnat voit sa résonance médiatique et sportive croître à vue d'oeil. Il y retrouvera notamment son compatriote Christian Bassogog.

Ce n'est qu'un au revoir pour Neyou et Getafe

Ce prêt sec jusqu’à la fin de saison doit permettre à l’international camerounais (11 sélections) de retrouver du rythme, de la continuité et un rôle central dans un collectif. L’objectif est clair : il veut enchaîner les matches et se remettre au cœur du jeu. Ainsi, il pourra revenir à Getafe, à l’été prochain, avec un statut et des certitudes qui lui permettront de postuler de nouveau dans l'équipe espagnole.

Le Peuple Vert n'a pas oublié celui qui avait épaté ses adversaires sous les ordres de Claude Puel. C'est un joueur dont le parcours singulier avait marqué les esprits dans le Forez par sa régularité et son volume de jeu. Après plusieurs expériences mitigées, Yvan Neyou joue sans doute une carte importante pour la suite de sa carrière.