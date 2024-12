Ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, Yohan Mollo, qui narrait il y a peu sa relation au milieu du football, continue d’écrire son histoire dans les divisions inférieures du football français. Celui qui a porté le maillot Vert à 78 reprises, inscrit 9 buts et délivré 13 passes décisives, est loin d’avoir raccroché les crampons. Après une riche carrière internationale et des expériences variées à Granada, Al Rayyan SC, Fulham, le Zenith Saint-Pétersbourg ou encore le Panathinaïkos, le joueur formé à l’AS Monaco poursuit son chemin avec toujours autant de passion et de joie de jouer !

Repositionné latéral droit depuis quelques années, Mollo évoluait depuis 2023 à Istres, où il avait contribué à la montée en National 2. Après deux saisons passées à Hyères en National 2, il avait rejoint le club istréen avec pour objectif de jouer les premiers rôles en National 3. Après une montée en N2, Mollo a choisi de changer d'air...

Mollo s'offre un nouveau challenge !

À 35 ans, Yohan Mollo a choisi de relever un nouveau défi en signant avec l’Olympique d’Alès en Cévennes. Cette décision, officialisée le 5 décembre, s’inscrit dans le cadre d’un projet ambitieux pour le club cévenol, qui lutte pour remonter en National 2. Philippe Mallaroni, manager général de l’OAC, s’est réjoui de l’arrivée d’un joueur doté d’une telle expérience via des propos rapportés par Midi Libre :

"C’est un gros coup pour l’OAC. Yohan va renforcer notre effectif et nous aider à atteindre nos objectifs. Son talent et son vécu seront précieux pour notre défense, qui est en souffrance cette saison."

Recruté pour sa polyvalence et sa solidité, Mollo occupera un poste défensif dans une équipe qui peine à se stabiliser en National 3. Avec 16 buts encaissés en 8 journées et une élimination récente en Coupe de France (5-1 contre Cannes), l’OAC espère redresser la barre grâce à l’apport de l’ex-Stéphanois.

Des débuts dès ce week-end contre Montpellier ?

Pour Mollo, ce transfert marque une nouvelle étape dans une carrière où le défi prime sur les conforts établis. Connu pour son caractère et sa détermination, il continue d’évoluer au gré des opportunités. Avec Alès, il s’engage dans un projet où son expérience sera une arme décisive.

Prochain rendez-vous pour Yohan Mollo et l’OAC : un déplacement à Montpellier pour affronter la réserve du MHSC, ce samedi 7 décembre. Une occasion pour l’ancien Vert de débuter sa nouvelle aventure sous ses nouvelles couleurs.