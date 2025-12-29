Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et figure d’une rivalité historique avec l’AS Saint-Étienne, Samuel Umtiti a surpris en évoquant publiquement son admiration pour William Saliba. Une déclaration qui dépasse les clivages entre les deux clubs et témoigne du statut atteint par le défenseur formé chez les Verts.

Dans une interview accordée au média The Elevate House, l’ancien champion du monde 2018 n’a pas hésité à livrer son ressenti. « Il y a un défenseur français que j’adore : William Saliba », a-t-il confié. Un propos remarqué, venant d’un joueur passé par l’OL, où les compliments adressés à des Stéphanois sont habituellement plutôt rares.

Au-delà du symbole, cette déclaration souligne surtout la reconnaissance sportive dont bénéficie aujourd’hui Saliba. Installé comme titulaire indiscutable à Arsenal, l’international français s’est imposé au plus haut niveau grâce à sa régularité, sa lecture du jeu et sa capacité à répondre à une concurrence permanente. Un parcours construit patiemment, loin des projecteurs lors de ses débuts, mais marqué par une progression toujours très constante.

Umtiti - Saliba : deux trajectoires, un même poste

Les carrières de Samuel Umtiti et William Saliba illustrent deux chemins très différents. Formé à Lyon, Umtiti s’est rapidement imposé avant de rejoindre le FC Barcelone en 2016, où il a disputé plus de 130 rencontres et connu ses plus grandes heures en sélection nationale. De son côté, Saliba a grandi à l’ASSE, avant de s’aguerrir en Ligue 1 puis de s’imposer en Premier League, devenant l’un des cadres défensifs des Gunners.

Cette opposition de trajectoires rend l’hommage d’autant plus significatif. Elle rappelle que, parfois, le respect du football et du talent prend le pas sur les antagonismes historiques.

Un statut désormais installé chez les Bleus

En équipe de France, William Saliba a franchi un cap depuis sa première sélection en 2022. Désormais régulièrement convoqué, il forme un duo complémentaire avec Dayot Upamecano en défense centrale. S’il avait joué un rôle secondaire lors de la Coupe du monde 2022, son statut a évolué depuis, au point d’en faire un prétendant sérieux à une place de titulaire sur la durée.

En reconnaissant publiquement la valeur d’un joueur formé à Saint-Étienne, Samuel Umtiti adoube en quelques sortes celui qui a été formé à l'ASSE. Au-delà des rivalités, certaines performances imposent le respect. Et William Saliba, aujourd’hui, fait partie de ces joueurs que le football français regarde avec fierté.