Les hommages à Jean-Louis Gasset ont bouleversé toute la famille de l’ASSE. Depuis l’annonce de sa disparition, les anciens Stéphanois expriment une émotion sincère et unanime. Tous saluent l’homme, le meneur et la figure profondément humaine qui a marqué le club en seulement 18 mois.

À Saint-Étienne, Jean-Louis Gasset n’a pas eu besoin de longues années pour laisser une trace indélébile. Arrivé dans un contexte délicat, il a su redonner une âme à un groupe en perte de repères. Son passage dans le Forez a marqué les joueurs par sa proximité, son exigence et sa capacité à fédérer.

Depuis l’annonce de son décès, les messages se succèdent sur les réseaux sociaux. Tous racontent le même homme. Un entraîneur respecté. Un éducateur à l’écoute. Et surtout un homme profondément attaché à ses joueurs. Des cadres aux plus jeunes, chacun évoque une relation singulière, faite de confiance et de bienveillance. Cette unanimité en dit long sur l’empreinte laissée par Jean-Louis Gasset à l’ASSE.

Les hommages à Jean-Louis Gasset, l’homme avant le coach

Wahbi Khazri a livré l’un des témoignages les plus forts. L’international tunisien a rappelé la dimension humaine du coach, bien au-delà du rectangle vert. « Tu n’étais pas juste un coach, tu étais un homme de valeurs, de respect et de cœur, un grand monsieur dont l’empreinte va bien au-delà du sport. Merci pour tout ce que tu m’as transmis… Tu resteras à jamais dans mon cœur », a écrit l’ancien Stéphanois. Des mots forts, à l’image de la relation qui liait les deux hommes. Rémi Cabella, lui aussi très marqué, a préféré la sobriété. « J’ai pas les mots. Repose en paix coach. Merci pour tout. À jamais dans mon cœur. » Un message court, mais lourd de sens. Kevin Monnet-Paquet a, lui, rappelé le tempérament du technicien pour le Progrès. « C’était un tueur. Même quand il te taillait, c’était marrant. Dès qu’on gagnait, il nous démontait pour ne pas qu’on s’enflamme. Et dès qu’on perdait, il disait qu’il ne prendrait aucun adversaire pour jouer chez nous. » Une manière de protéger son groupe et de maintenir une exigence constante.

Un héritage humain et sportif indélébile à l’ASSE

Romain Hamouma a livré un témoignage poignant, rappelant un épisode personnel marquant. Lorsque sa fille était malade, Jean-Louis Gasset avait fait passer l’humain avant tout, en lui permettant de rester auprès de sa famille. « Ça dépassait le football. Le coach, c’était un homme exceptionnel. Je ne l’oublierai jamais », confie l’ancien ailier. Hamouma insiste aussi sur le meneur d’hommes qu’il était, capable de remobiliser un vestiaire et de faire croire à ses joueurs qu’aucun match n’était perdu. Jessy Moulin, fidèle parmi les fidèles, a simplement écrit : « Quelle tristesse. RIP coach. »

William Saliba a également tenu à rendre hommage à celui qui a compté dans son parcours. « Vous avez occupé une place importante dans ma vie. Merci pour votre confiance et tout ce que vous m’avez transmis. » Enfin, de nombreux autres anciens Verts, comme Timothée Kolodziejczak, Arnaud Nordin, Mahdi Camara, Wesley Fofana ou Charles Abi, ont choisi la sobriété, partageant une image accompagnée d’un cœur. Un geste simple, mais révélateur du respect immense pour un homme qui aura profondément marqué le Forez en 18 mois seulement.