Formé à l’AS Saint-Étienne et passé par Niort et Châteauroux, Tyrone Tormin poursuit sa carrière en Croatie. L’ailier français de 24 ans s’engage avec le NK Vukovar.

Tyrone Tormin, qui vient de rejoindre le club croate de Vukovar, a été formé à l’AS Saint-Étienne. C'est à l'ASSE qu'il a effectué toute sa formation jusqu’en 2021. Doté d’un profil offensif polyvalent, capable d’évoluer sur les deux ailes, il avait connu ses premières minutes en Ligue 1 avec les Verts, participant à trois rencontres en équipe première.

International français dans toutes les catégories de jeunes, Tormin avait alors été identifié comme l’un des espoirs du centre de formation stéphanois, réputé pour sa qualité technique et sa vitesse.

De la Ligue 1 française à la découverte de l’Europe

Après son départ de l’ASSE, l’ailier rejoint Niort puis Châteauroux, où il prend de l’expérience en Ligue 2 et en National. La saison dernière, sous les couleurs de La Berrichonne, il a disputé 28 rencontres pour six buts inscrits, un rendement qui lui a permis de relancer sa carrière et d’attirer l’œil d’un club ambitieux sur le plan européen.

Le NK Vukovar, qui évolue dans le championnat croate, a officialisé sa signature via ses réseaux sociaux : « À partir d'aujourd'hui, notre équipe s'agrandit avec l’arrivée de Tyrone Tormin, joueur offensif français de 24 ans capable d’évoluer sur les deux ailes. Formé à Saint-Étienne, il a joué pour Niort et Châteauroux, avec qui il a marqué six buts en 28 apparitions la saison dernière. Il a régulièrement porté le maillot des équipes de France jeunes. Bienvenue à Vukovar ! »

Un nouveau défi à l’étranger

En rejoignant la Croatie, Tormin fait le choix d’une expérience internationale pour poursuivre sa progression. Vukovar, qui cherche à renforcer son secteur offensif, comptera sur ses qualités d’accélération et de percussion pour dynamiser son jeu sur les côtés.

Pour l’ASSE, cette signature rappelle une nouvelle fois la capacité de son centre de formation à exporter ses talents. Même si Tormin n’a pas eu le temps de s’installer durablement chez les pros à Saint-Étienne, il représente l’un de ces profils qui continuent leur chemin à l’étranger après avoir appris au centre de l’Étrat.