Formé dans les rangs stéphanois, Marvin Tshibuabua poursuit son chemin loin des projecteurs de la Ligue 1. Après plusieurs expériences à l’étranger, notamment en Belgique, l’ancien international U18 français fait son retour dans l’Hexagone. À 24 ans, il rejoint le FC Villefranche Beaujolais, actuel pensionnaire du Championnat National.

Repéré très jeune à l'OL, Tshibuabua est passé par le FC Lyon avant d’intégrer le centre de formation de l’ASSE. Défenseur puissant (1m91), il n’a disputé qu’un seul match professionnel avec les Verts, le 25 octobre 2020. C'était lors d'une défaite face à Metz (2-0). Ce jour-là, il remplaçait Panagiotis Retsos et jouait 42 minutes. Malgré ce passage éclair, il laissait entrevoir un potentiel certain.

Un parcours à l’étranger avant le retour

Après son passage avec la réserve stéphanoise, Marvin Tshibuabua file en Belgique à l’été 2022, au RFC Seraing. Il y connaîtra une vraie progression : 73 matchs joués toutes compétitions confondues, dont 50 en Challenger Pro League, avec 5 buts inscrits.

En 2025, il tente une courte expérience en Serbie avec le FK Usce Novi Beograd, où il ne dispute que deux rencontres. Il opte cette fois-ci pour une relance en National, un choix stratégique pour retrouver du temps de jeu et de la stabilité.

Un profil intéressant pour Villefranche Beaujolais

Villefranche Beaujolais réalise un joli coup en enrôlant un joueur habitué aux joutes professionnelles. Avec son gabarit, son expérience internationale chez les jeunes (France U16 à U18), et sa connaissance du haut niveau, Tshibuabua apportera de la solidité à la défense caladoise.

Le club rhodanien, actuellement en quête de constance dans un championnat exigeant (ils sont 14eme sur 17 équipes), mise sur sa relance pour franchir un cap. Pour Tshibuabua, ce retour en France peut marquer un tournant. À 24 ans, il a encore le temps de rebondir. Et pourquoi pas, retrouver un jour les terrains de Ligue 2… voire plus haut.