Grand homme du football français, Jean-Louis Gasset aura laissé un souvenir mémorable à tous ceux qui l'ont côtoyé. Depuis son décès survenu le 26 décembre dernier, les hommages se multiplient. Loïc Perrin salue à son tour la mémoire de celui que l'on appelait "l'homme à la casquette".

Invité de l’émission Rothen s’enflamme, diffusée sur RMC, l’ancien capitaine emblématique de l’ASSE a partagé ses souvenirs de Jean-Louis Gasset, son ex-entraîneur dans le Forez.

Loïc Perrin : "J'ai adoré travailler avec lui"

Loïc Perrin à propos de Jean-Louis Gasset : "Je crois que c'est quelqu'un qui a fait l'unanimité de partout où il est passé. Après, au-delà de l'entraîneur, du manager, du très bon manager qu'il était, c'était vraiment le côté humain. J'ai passé un an et demi avec lui, au final un peu plus d'un an et demi, c'était assez court. Mais ça a été quand même un des très beaux passages de ma carrière.

C'était plutôt sur ma fin de carrière. Mais , j'ai adoré travailler avec lui (Jean-Louis Gasset). Il avait cette faculté de comprendre chaque personne, d'attacher beaucoup d'importance à la personnalité des joueurs. Et je sais que dans un vestiaire, il y en a beaucoup et que ce n'est pas évident. Et lui, il avait cette faculté, j'ai l'impression, à comprendre rapidement les gens. et justement aller les manager tous de manière différente, et c'est là où il excellait, je pense."

Jean Louis Gasset : Une précision tactique qui a marqué les Verts

Loïc Perrin à propos de Jean-Louis Gasset : "C'était très précis. Je me rappelle des veilles de match où il mettait ses petits piquets, c'est-à-dire chaque piquet correspondait à un joueur adverse. Il mettait le système adverse en place. sur un tout petit périmètre, et puis ils aient son équipe. Et là, des points très précis, tactiques, sur les ressorties de balles.

Notamment, nous, on avait un joueur clé dans notre effectif que Jean-Louis adorait, Yann M'Vila. Et voilà, sur des ressorties très précises où quelques joueurs avaient beaucoup d'importance. Et nous, en tout cas, sur l'année et demie qu'on a fait ensemble, ça a marché. Pas à chaque match, mais par contre, ça a très souvent fonctionné."